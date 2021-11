TILBAKE: Emilie Hegh Arntzen er inne i VM-troppen.

Hegh Arntzen tilbake etter OL-vrakingen: : − Jeg fikk et mer avslappet forhold til landslaget

Landslagstrener Thorir Hergeirsson presenterte VM-troppen tirsdag. Der var Emilie Hegh Arntzen med igjen etter den tunge OL-vrakingen.

– Jeg fikk et mer avslappet forhold til landslaget etter i sommer, sier Hegh Arntzen til VG. Hun måtte svelge skuffelsen ved å være «stand by» i Japan i tre uker som reserve under OL. Tokyo kom hun aldri i nærheten av.

– Det var selvfølgelig veldig kjipt å være der, men samtidig så langt unna. Jeg har fått det sånn at jeg selvfølgelig gjerne vil være med om de (landslagsledelsen) ønsker det. Hvis ikke, så handler livet mitt om veldig mange andre ting også. Jeg orker ikke at det skal gi meg så mye negativ energi ikke å være med. Det er veldig tøft, sier 27-åringen som rett etter reservelivet i OL startet en ny håndballtilværelse i Bucuresti.

– Jeg er veldig glad for å være med, men det er ikke noen ekstra følelser rundt uttaket, understreker hun.

Landslagssjefen mener at OL-uttaket var helt klart. Hegh Arntzen hadde i Vipers og på landslaget ikke levert godt nok til en av de 14 plassene.

– Hun var ikke på det nivået hun skal være på, men hun er på vei dit nå. Jeg synes det har sett riktig bra ut nå på høsten. Hun har tatt tak og hun har bestemt seg, sier Hergeirsson.

I Bucuresti har først og fremst regjert i midtforsvaret sammen med nederlandske Yvette Broch. Fremover har hun spilt mer sporadisk i et angrepsspill dominert av Cristina Neagu.

– Det er veldig gøy å spille med en så god håndballspiller. Hun har selvfølgelig mye å tilføye, sier Emilie Hegh Arntzen som ikke møter Neagu med Norge 7. desember.

Etter innledende plankekjøring mot Kasakhstan og Iran er nettopp Romania gruppespillets eneste utfordring. Men Cristina Neagu har tatt en sesongs pause fra landslaget og drar ikke til Spania.

Norge stiller med denne troppen:

Keepere: Silje Solberg og Katrine Lunde

Utespillere: Henny Ella Reistad, Emilie Hegh Arntzen, Veronica Kristiansen, Stine Skogrand, Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal, Moa Högdahl, Kristine Breistøl, Marit Røsberg Jacobsen, Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen, Kari Brattset Dale, Vilde Mortensen Ingstad og Maren Aardahl.

Reserver: Rikke Granlund (keeper) og Emilie Hovden (høyrekant).

Moa Högdahl spilte VM i 2019, men var ikke å se i OL. Nå er hun inne i VM-troppen. Odenses strekspiller Maren Aardahl er med som «overraskelsen» i troppen. 27-åringen debuterte mot Slovenia i oktober.

– Hennes attitude er veldig interessant, sier Hergeirsson. Han har også med Vilde Mortensen Ingstad for første gang siden EM i 2018.

Esbjerg-spiller og veteranen Marit Malm Frafjord, Vipers-spiller Marta Tomac og Herning-Ikasts Vilde Ingeborg Johansen fra OL-troppen er ikke med i VM-troppen. Heller ikke OL-reserve Malin Aune kom med etter en trøblete høst.

– Når det gjelder Frafjord, er det en av de beste linje- og forsvarsspillerne i internasjonal håndball. Vi er ved et veiskille. Det er tre år til OL, og Frafjord har sagt at hun gir seg etter denne sesongen her. Vi har hatt en dialog med henne, sier Hergeirsson.

Norges mesterskap under Hergeirsson De tolv norske medaljene i kvinnehåndball under landslagssjef Thorir Hergeirsson: * 2021 OL: Bronse * 2020 EM: Gull * 2017 VM: Sølv * 2016 EM: Gull * 2016 OL: Bronse * 2015 VM: Gull * 2014 EM: Gull * 2012 EM: Sølv * 2012 OL: Gull * 2011 VM: Gull * 2010 EM: Gull * 2009 VM: Bronse (Hergeirssons første mesterskap). (NTB) Vis mer

Frafjord la først opp i 2018, men gjorde senere comeback.

Camilla Herrem er med i mesterskap nummer 17.

– Der en stund siden det norske kvinnelandslaget har hatt en så høy snittalder som nå. Det viser jo at en har det ganske bra i landslaget. Nesten ingen ønsker å slutte. Motivasjonen er den samme og det er veldig fint. Vår grunnmur er at vi er stabilt lag som er vant til å være i mesterskap, sier 35-åringen.

Norge skal gjennom oppkjøring under Intersport Cup i Bergen fra 25–28. november der Nederland, Sør-Korea og Russland er motstandere.