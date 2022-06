Oftedal styrte Györ til CL-finalen: Fristes av Esbjerg

BUDAPEST (VG) (Györ – Esbjerg 32–27) Stine Bredal Oftedal (30) satte fart og sendte Györ til Champions League-finalen. Men fremtiden kan ligge hos motstanderen Esbjerg.

Det tok av blant rekordpublikummet for kvinnenes Champions League (14.800) i MVM Dome da Bredal Oftedal skrudde opp tempoet i 2. omgang. Hun viste hvorfor hun er årets playmaker i Champions League. Oftedal styrte Györ til klubbens niende CL-finale – fem av dem har gitt gull.

Hun scoret fem mål og viste klasse.

– Hun har vært veldig god, sier Viaplay-ekspert Gunnar Pettersen.

SJEF PÅ BANEN: Stine Bredal Oftedal leverte en glimrende semifinale i Champions League.

Landslagskapteinens kontrakt i Ungarn varer til 2024. Men hun har en klausul om å kunne gå ut av kontrakten neste sommer. Det er ingen tvil om at kjæresten i Tyskland, Kiel-spiller Rune Dahmke, kan trekke Bredal Oftedal nordover i Europa.

Da er norskdominerte Esbjerg et alternativ

– Det er helt klart. Jeg har ett pluss ett år igjen i Györ og trives utrolig godt. Ting er veldig i orden, men det er ingen tvil om at med det prosjektet Esbjerg har på gang er de veldig attraktive.

– Og Esbjerg har du vært i kontakt med?

– Ja, det har jeg, svarer Oftedal og ler godt.

Fra kommende sesong vil Nora Mørk også spille Esbjerg. Hun er en nær venninne av jevngamle Bredal Oftedal og de to har spilt på landslag sammen i halve livet. men aldri spilt i samme klubb.

Frem mot OL i 2024 finnes det en mulighet for at hun for første gang kan spille klubbhåndball med Mørk, Henny Reistad, Sanna Solberg-Isaksen og resten av den norske gjengen i Jylland-klubben.

– Esbjerg er at av de store alternativene for meg, men inntil videre er jeg ikke noe annet enn Györ-spiller, understreker Stine Bredal Oftedal.

DOMINERTE: Henny Reistad var Esbjergs beste mot Györ.

Den første Champions League-semifinalen startet med et voldsomt trøkk fra Esbjerg. Kristine Breistøl og spesielt Henny Reistad dominerte det første kvarteret. Esbjerg ledet 7–4 etter 10 minutter og beholdt initiativet til Linn Blohm ga Györ en sjelden ledelse 17 minutter senere.

Ved pause sto det 15–15 etter at Marit Røsberg Jacobsen hadde slitt inn utligningen i en omgang der de norske spillerne sto for 11 av 15 danske mål. Reistad (5) og Vilde Ingstad (3) var hissige på mål mot Györs beste spiller, keeper Silje Solberg.

Landslagsmålvakten reddet ni skudd – inkludert en straffe og det eneste forsøket til tvillingsøster Sanna Solberg-Isaksen. Silje Solberg satte dessuten inn to mål på tre forsøk da aggressive Esbjerg hadde sine fem utvisninger.

Etter pause tok Stine Bredal Oftedal umiddelbart initiativet. Men Reistad fortsatte scoringsshowet. Esbjerg hang med til 18–18, men så satte turboen fra Nittedal farten opp. Hun scoret to kjappe mål og satte standarden for resten av kampen.

Også Veronica Kristiansen kom inn og hevet spillet sitt fra starten av omgangen.

Esbjerg mistet Mette Tranborg (tre utvisninger) på rødt kort. Reistad (8 mål/16 skudd) og Breistøl (5 mål/14 skudd) pepret på, mens Vilde Ingstad endte på fem scoringer på bare fem skudd.

Totalt scoret de norske spillerne 26 av de 59 målene i semifinalen.

Vipers møter Metz i kamp om den andre finaleplassen. Kampen vises på V4 og Viaplay kl. 18.00.