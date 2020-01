GLADE NORSKE DAGER: Håndball-EM er en stor norsk fest så langt. Men spørsmålet er om party-tettheten er i overkant i internasjonal håndball. Her er Norges lag etter seieren over Portugal i forrige uke. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Fare for «EM-overdose»: Skviser sitronen for hardt

Noe skurrer på systemnivå når de samme landslagene – fra samme del av verden – skal skinne i tre mesterskap på ett år.

Det er en grunn til at du ikke spiser godteri konstant, og at ikke hver dag kan være en fest. Skal noe bli skikkelig stas, må det bygges opp sitrende forventninger og skapes et produkt folk flest opplever som noe ekstra.

Her står internasjonal håndball i fare for å servere publikum en overdose av seg selv:

Fra 9-.26. januar er det europamesterskap på herresiden i Norge, Sverige og Østerrike.

Fra 24. juli til 9. august er det «europamesterskap» i Asia, også kalt De olympiske leker.

Fra 14.–31. januar neste år er det «europamesterskap» i Afrika, også kalt et verdensmesterskap.

Går vi bak tallene, er det nemlig i praksis EM også når det egentlig er VM og OL. Og det gjør noe med det opplevde inntrykket.

Internasjonale ledere kan gjerne snakke om hvor mange nasjoner med håndballforbund som finnes på papiret, men spørsmålet er om akkurat det har handlet mer om å sementere egen makt enn å sikre sportslig spennvidde.

I OL har det vært 12 herreturneringer i håndball siden 1972.

Bare én eneste gang har et ikke-europeisk land vært inne blant topp fire, nemlig Sør-Korea på hjemmebane i 1988 (da ser vi bort fra sovjetiske geografi-problemstillinger).

Bare to ikke-europeiske nasjoner er inne blant topp 4 i VM-historiens 26 mesterskap. Altså er antall semifinaleplasser «Europa vs. resten» fordelt slik 102–2: I tillegg til Tunisias fjerdeplass i 2005, ble Qatar nummer to ti år senere ...

Vel vitende om hvordan Qatar har rekruttert spillere er jo det egnet til å styrke – ikke svekke – problematisering av denne tematikken.

Problemstillingen settes selvsagt ekstra på spissen i et OL-år.

Men det er grunn til å spørre om årlige mesterskap, vekselvis med IHF (Det internasjonale håndballforbundet) og EHF (Det europeiske håndballforbundet) som arrangør, blir i overkant på sikt. Dessuten kan vi lure på om det er det sportslige tilbudet, eller et ønske om å skvise en økonomisk sitron hardest og oftest mulig, som ligger bak hyppigheten.

I skiskyting og ishockey har vi litt av det samme fenomenet, og det er en åpenbar utfordring i at den opplevde verdien av et gull blir mindre staselig dersom medaljeseremoniene kommer for hyppig.

På toppen av dette er det jo klubbene som er brød og smør for håndballspillerne. Spørsmålet er hvor fair det er overfor hverdagsarbeidsgiverne at de internasjonale arenaene krever så mye av de samme stjernene «om att og om att».

Et eventuelt norsk gull i EM i 2020 vil være superstas for en befolkning som ikke har sett dette på herresiden før.

Uten at det gjør det mindre nødvendig å ta en diskusjon om hvorvidt «EM på EM på EM» på et eller annet punkt blir i overkant for håndball som produkt.

