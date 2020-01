MANGE VALG: Christian Berge har mye å tenke på foran gruppefinalen mot Slovenia onsdag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Christian Berges kinkige dilemma

MALMÖ (VG) Han kan glede seg stort over EM-seier nummer seks og plass i semifinalen. Men onsdag står Christian Berge står foran mange valg. Noen av dem kinkige.

ANALYSE: Spania og Kroatia møtes i Wiener Stadthalle kl. 16.00 før Norge spiller mot Slovenia kl. 18.15 i Malmö Arena.

Spania vinner hovedrunden med seier eller uavgjort. Kroatia må vinne.

Alt dette er avklart før Norges kamp. Berge har dermed et visst valg. Vinneren av Norges gruppe møter nummer to i den andre. Berge vet at tap for Slovenia vil gi norsk annenplass, og hans lag kan dermed til en viss grad være med på å bestemme sin semifinalemotstander.

Det er ikke selvsagt at Norge slår Slovenia, men det er sannsynlig om Sander Sagosen spiller for fullt og Norge fortsetter som i de først seks kampene i denne EM-suksessen.

Berge vet at Norge vinner hovedrunden med seier eller uavgjort. Men det kan jo hende at det er like gunstig å bli nummer to. Et element av fair play må han kanskje også tenke på: Ungarn går til semifinalen om de slår Portugal (kl. 16) og Norge slår Slovenia.

Norge har uansett brukt mer krefter de siste dagene enn både Kroatia og Spania. Her må Christian Berge vurdere mange faktorer. Han vet at veien til fredagens semifinale er kort. Torsdag er reisedag med forflytning i buss til København før laget tar flyet til Stockholm og et nytt møte med pressen.

Dagen før match kommer til å koste krefter.

Burde ikke Sander Sagosen få hvile helt mot Slovenia?

Han har tatt de aller tyngste duellene og spilte mer mot Sverige (44,58 minutter) og Island (43,53) enn i noen av de fire første EM-kampene.

Trenger ikke forsvarsessene Christian O’Sullivan, Petter Øverby og Magnus Gullerud en kamp med litt mindre intensitet?

Gøran Johannessen har hatt en så tøff høst med 43 klubbkamper at kom til EM ute av form. Overforbruk mot Slovenia rimer kanskje ikke med den historien.

Det mest åpenbare er kanskje at Kevin Gulliksen og Alexander Blonz bør avlaste Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen. Noen mener at det kunne vært gjort allerede mot islendingene.

Christian Berge kommer helt sikkert til å gjøre sine prioriteringer. Spørsmålet er om han er villig til å legge seieren i hovedrunden i potten.

Det er hans største dilemma.

Publisert: 22.01.20 kl. 10:31

