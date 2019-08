Jevgenij Trefilov fotografert i en landskamp på Sotra i november 2017. Han har tidligere uttalt til VG at han trives i Norge og synes nordmenn har det hjemmekoselig. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Trefilov etter operasjonen: – Jeg ba om en pistol for å skyte meg selv

Jevgenij Trefilov (63) snakker for første gang etter den store hjerteoperasjonen i februar. Etter legenes anbefaling har han trukket seg som landslagstrener.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Sykepleierskene på intensiven fortalte meg at jeg ba om en pistol for å skyte meg selv (etter operasjonen), forteller Trefilov i et stort intervju med nyhetsbyrået R-sport.

Den kjente håndballtreneren har gjennomgått det som på legespråket kalles en Bentall-operasjon. Ifølge Trefilov selv fikk han operert inn en ny, mekanisk hjerteventil. Han forteller også at en del av hovedpulsåren ble byttet ut. Jevgenij Trefilov sier at han våknet opp fire dager etter operasjonen. Han synes det er vanskelig å leve med det som er operert inn i kroppen hans.

les også Trefilov innlagt på sykehus: – Må hjerteopereres

– Etter at jeg hadde kommet hjem, spurte datteren min hva slags lyd som kom fra meg. Er det ei klokke? Dette er den nye ventilen. Smakk-smakk, smakk-smakk. Noen mennesker blir gale av den lyden. Det er som kinesisk tortur. Men av en eller annen grunn ønsket jeg å leve etter operasjonen, forteller Jevgenij Trefilov i intervjuet. Han beskriver hvordan det er å våkne opp etter en slik operasjon og ligge der med oksygenmaske.

Det russiske håndballforbundet opplyste for ei ukes tid siden at Trefilov går av som trener for kvinnelandslaget. Han skal i stedet være visepresident i forbundet. 63-åringen erstattes av spanske Ambros Martin, som tidligere trente Györ og nå er i russiske Rostov.

les også Kjerstin Boge Solås ødela korsbåndet for andre gang

– Jeg skal ikke blande meg inn i landslaget, lover Trefilov.

– Alle trenere har sin visjon, som de må få gjennomføre. En annen ting er at om han skulle bli hard i klypa, så er det sikkert spillere som vil komme til meg og vil ha sympati. Det blir feil.

Jevgenij Trefilov har holdt på som håndballtrener i 35 år. Med kvinnelandslaget, som han har hatt i to perioder, var han OL-gull i 2016 og fire VM-gull. Han er kjent for sin saftige ordbruk, for å snakke nedsettende om sine spillere - men er samtidig elsket av kvinnene på laget.

les også Begge Elverums venstrekanter ute med brudd: – Nesten litt komisk

Trenerlegenden ble syk på en treningssamling. Han gikk til legen, som kunne avsløre at det var en medfødt hjertefeil. Trefilov sa at han måtte tilbake til spillerne sine, men legen nektet ham: Hovedpulsåren kunne sprekke når som helst - og da ville det ha vært «farvel», som Trefilov selv uttrykker det i intervjuet med OL-mester i stup Jelena Vaitsekovskaja.

– Ble du redd, spør hun?

– Ærlig talt, ja. Og så ble jeg forkjølet slik at de ikke kunne operere meg. Jeg ble proppet med antibiotika og sendt hjem. Så ble jeg gående hjemme ti dager før jeg kunne opereres.

Fikk du med deg denne vanvittige redningen tidligere i år?

Publisert: 14.08.19 kl. 12:38

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post