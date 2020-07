NES(T)EN SOM NY: Heidi Løkes nese var tydelig skjev etter smellen under VM. Nå er hun klar for en ny sesong, hvor hun for første gang på lenge kan puste gjennom nesen. Foto: NTB Scanpix og Jostein Overvik

Neseoperert Løke comeback-klar – legen fant syv brudd

KRISTIANSAND (VG) Hun trodde at nesen var brukket én gang, men under operasjonen på forsommeren fant legen hele syv brudd i Heidi Løkes nese. Nå tror Vipers-treneren at 37-åringen kommer til å forbedre seg på fysiske tester.

– Neseveggen min var som et trekkspill, beskriver hun selv etter inngrepet.

– Den var helt kollapset. Kirurgen sa at han hadde operert en del boksere og kickboksere, men det hadde ikke vært i nærheten av min nese, forteller Heidi Løke til VG. Operasjonen ble mer omfattende enn noen hadde trodd.

Hun trener fortsatt under restriksjoner etter inngrepet 3. juni. Men etter kontrollen 3. august håper strekspilleren igjen å gå i de aller tøffeste duellene. Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad tror turen på operasjonsbordet kan bety sportslig fremgang for den meritterte veteranen.

– Hun fikk ikke puste gjennom nesen. Den var tett. Nå er det gjennomstrømning og hun er veldig fornøyd, beskriver han.

– Hun har likevel vært blant våre aller beste i fysiske tester. Men nå som Heidi kommer i gang igjen, tror jeg vi kommer til å se forskjell. Jeg er ganske sikker på at hun kommer til å øke betraktelig. Det er klart at det ikke er gunstig å løpe rundt med tett nese, sier Ole Gustav Gjekstad.

Heidi Løke fikk seg en skikkelig nesestyver av Lotte Grigels albue under VM i Japan i desember. Dansken ba om unnskyldning i pausen til en Løke som valgte å spille videre i den tøffe kampen Norge til slutt vant med tre mål. Hun bremset heller ikke senere i mesterskapet.

– Jeg fikk nok flere brudd under VM. Jeg har ikke merket at jeg har jeg har fått nesebrudd før, men jeg fikk albuen til Eduarda Amorim (brasiliansk stjerne) i nesen under Rio-OL i 2016, forteller hun.

Løke opplyser at kirurgen egentlig ønsket å rette opp flere ting, men at det ikke ble gjort fordi nesen «må tåle noen trøkker til».

– Det viktigste for meg er at jeg får puste gjennom nesen igjen. Det er som natt og dag. Jeg sov dårlig fordi jeg var så tørr i munnen. Tannkjøttet fikk nesten sprekker fordi jeg bare pustet gjennom munnen. Men jeg merket det også da jeg trente hardt. Systemet fungerte ikke helt optimalt.

Heidi Løke mener likevel at den tette nesen ikke har gjort henne til en dårligere spiller. Men ser nå uansett frem til å bli kvitt problemet. Foreløpig må hun ta det med ro. Hun kjenner fortsatt ettervirkningene etter operasjonen og treningsglade Løke kan komme til å måtte tøyle seg selv frem mot seriestart 29. august.

– Jeg må bare kjenne etter. Det er ikke jeg så veldig glad i. Jeg skal ikke være med maks i dueller ennå.

Heidi Løke fyller 38 år i desember, men har ingen planer om å trappe ned. Hun satser på spille EM og OL med Norge det neste året og skrev sist sesong ny kontrakt med Vipers frem til 2023.

