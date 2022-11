REGJERNEDE MESTER: Norge er regjerende europamestere i håndball. Håndball-EM i Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro åpner de 4. november.

Håndball-EM 2022 kvinner: Kamper og sendeskjema

De norske håndballjentene skal igjen forsvare et EM-gull. Mesterskapet spilles i Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro fra 4. til 20. november. Her er en fullstendig oversikt over håndball-EM 2022 som går på TV3 og Viaplay.

For 14. gang skal det arrangeres europamesterskap i håndball for kvinner, og igjen er det Viaplay som skal vise kampene.

Når starter håndball-EM 2022?

Håndball-EM 2022 er flyttet én måned frem i tid grunnet fotball-VM i Qatar, og starter dermed allerede fredag 4. november. Drøye to uker senere, søndag 20. november, avsluttes mesterskapet med EM-finale i den slovenske hovedstaden Ljubljana.

Det skal totalt spilles 47 kamper i mesterskapet, som denne gangen er delt mellom hele tre nasjoner: Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro. Se hele programmet lenger ned i artikkelen.

Er Norge med i håndball-EM?

Ja, Norge er med i EM. Landslagssjef Thorir Hergeirsson ledet Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal og co. til mesterskapet ved å vinne det forrige europamesterskapet – i Danmark i 2020.

Det norske kvinnelandslaget er det suverent beste laget i EM historisk sett. Syv av de ni siste mesterskapene har endt med norsk gull, og totalt har det blitt åtte EM-gull til Norge på 14 håndball-EM. Kun to ganger har det ikke blitt norsk medalje (2000 og 2018).

Her er hele programmet for håndball-EM 2022:

Hvem sender håndball-EM?

Nok en gang er det Viaplay Group (tidligere NENT Group og MTG) som har rettighetene til å sende håndball-EM, slik det har vært siden 2016.

Viaplay Group har også sikret seg rettighetene til å vise håndball-EM for kvinner og menn frem til 2026, i tillegg til håndball-VM for kvinner og menn frem til 2025.

Alle kampene fra kvinnenes håndball-EM 2022 vil bli sendt på Viaplay, og de fleste kampene sendes også lineært på TV3.

Alle Norges kamper sendes direkte på TV3 og Viaplay.

