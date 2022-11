UENIGE: Daniel Høglund (til venstre) og Viaplay-makker Ole Erevik er uenig i uttalelsene til landslagstrener Thorir Hergeirsson om hvordan håndballjentene behandles av media.

Viaplay-profiler reagerer på Hergeirsson-uttalelse: − Ikke sant

LJUBLJANA (VG) Thorir Hergeirsson meldte at det norske landslaget av norske medier blir kalt «både udugelige og talentløse» ved tapte kamper i mesterskap. Det får Viaplays Daniel Høglund og Ole Erevik til å reagere.

– Jeg mener det ikke er sant, sier Høglund til VG.

Han kommenterer Norges kamper på Viaplay og TV 3. Den kjente håndballkommentatoren skjønner ikke bakgrunnen for landslagssjefens uttalelse til Dagbladet etter at Danmark hadde tapt åpningskampen for Slovenia og fikk slakt i danske medier.

– Det er nok ganske likt som i Norge. Taper vi en kamp i mesterskap er vi både udugelige og talentløse. Det skal ikke så mye til, var Hergeirsson sitert på av avisen.

Både spillere og trenere fikk hard kritikk i blant annet B.T. og Ekstra Bladet. I en melding på Twitter tar Daniel Høglund til motmæle mot Hergeirsson.

Ole Erevik, Viaplays håndballekspert, reagerer på sammenligningen med Danmark.

– Den synes jeg er feil, sier den tidligere landslagskeeperen og mener «ikke mange idrettsutøvere/-lag blir mindre utfordret enn håndballjentene».

Danmark-bosatte Erevik reagerer på at Hergeirsson, ifølge Dagbladets intervju, mener at det norske laget blir behandlet på samme på samme måte som det danske laget av hjemlig presse.

– Jeg opplever ikke at det er likt som i Danmark, sier Ole Erevik, som i EM er rettighetshaverens faste studioekspert sammen med Karoline Dyhre Breivang.

– Min største innsigelse går på sammenligningen med Danmark. Jeg følger med i danske medier daglig og opplever at de er mye skarpere – ikke dyktigere nødvendigvis – men skarpere i formuleringer, ordbruk, karakteristikker, i måten de bedømmer og kritiserer på. Det gjelder ikke bare de danske håndballjentene, men alle danske idrettsutøvere og lag i Danmark.

– Behandles de norske håndballjentene for snilt?

– Når man vinner, vinner og vinner er det vanskelig å kritisere. Men det er mange idrettslag og klubber som selv om de vinner, må svare på flere kritiske spørsmål enn de norske håndballjentene, svarer Erevik.

KRITISK: Ole Erevik er kritisk til uttalelsene til Thorir Hergeirsson.

VG har forelagt landslagets mediesjef Halvor Lea kritikken fra Høglund og Erevik tirsdag. Vi får opplyst at Hergeirsson ikke ville kommentere uttalelsene før etter kveldens kamp mot Ungarn.

– Håndballandslagets spillere og trenere er tilgjengelige for alle norske medier, inkludert VG, på kampfri dag og i mixed zone etter hver kamp. Det vil som hovedregel si hver dag. Norske medier har frem til nå respektert at spillere og trenere på kampdag besvarer spørsmål i mixed zone etter kamp, ikke under kampforberedelsene. VG er invitert til å stille spørsmål om denne saken i mixed zone i kveld, skriver Lea i en epost.

SVARER – I KVELD: Thorir Hergeirsson med klar melding til spillerne under Sveits-kampen.

Viaplay-kommentator Daniel Høglund har fulgt landslaget siden Hergeirsson overtok etter Marit Breivik fra og med 2009:

– Selv da det var litt trøkk da de holdt på å ryke ut av gruppespillet under London-OL, så synes jeg de ble behandlet pent. Med respekt. Som de (spillerne) fortjener og som Thorir fortjener, sier kommentatoren.

– Jeg skjønner ikke helt hvorfor han sier dette. Det er mulig det bare var en litt flåsete kommentar, sier Daniel Høglund og legger til:

– Jeg har aldri opplevd at håndballjentene har fått overdrevent eller ufortjent slakt.

– Blir det norske kvinnelandslaget behandlet for pent i norsk presse?

– Det er vanskelig å ta noen som er mestvinnende i EM-historien og den beste treneren noensinne. Det har selvfølgelig med at de har noen resultater som ingen andre kan sammenligne seg med. Noen vil sikkert mene at de håndballjentene blir behandlet for pent, men jeg synes det er på et fint nivå.

Thorir Hergeirsson får ingen støtte hos lederen av Norske Sportsjournalisters forbund.

– Jeg er helt uenig i den beskrivelsen. Man er jo ikke talentløse om man taper en kamp, sier Reidar Sollie.

– Jeg synes det veldig høyt nivå på den faglige journalistikken rundt håndballandslaget. Det gjelder både TV-sendingene og avisene. Tvert imot så synes jeg vi får veldig godt forklart hva som gikk galt ved tap, sier Sollie som til daglig jobber i Dagsavisen.

Norge har kun tapt en kamp de fire siste mesterskapene – fjorårets OL-semifinale mot Russland. Her kan du lese VGs sak fra kampen. Nora Mørk var tema i VGs oppfølgersak fra Tokyo. Kommentator Leif Welhaven skrev kommentaren «Grunn til å grine. Over seg selv».