SPRINTER: Kevin Gulliksen jublet for mål i EM, men en av mesterskapets raskeste har bare et kontringsmål til nå.

Gulliksen raskest i Bundesliga: − En fin tittel å ha

BRATISLAVA (VG) Ingen sprinter raskere enn Kevin Gulliksen (25) i tysk Bundesliga. Men i EM har lynvingen scoret bare et eneste kontringsmål. Foran Polen-kampen torsdag vil spillerne ha endring.

Av Jostein Overvik

Publisert: Nå nettopp

Oslo-gutten er registrert med en toppfart på 32,08 km/t på trackingen til Bundesliga denne sesongen.

– Det er noe jeg forventer av meg selv. Jeg har ennå litt å gå på. Men det er en fin tittel å ha, sier Gulliksen som fosser inn raske scoringer for Göppingen i Tyskland.

Den norske høyrekanten har satt inn 88 mål denne sesongen og overgår Kiel-stjernene Sander Sagosen (69) og Harald Reinkind (65). Nå vil bakspillerduoen ha flere raske scoringer av Gulliksen og resten av kantene.

– Hele nøkkelen vår blir å få i gang kontringsfasen. Vi skal opp mot sterke fysiske lag. Vi trenger de enkle målene, beskriver Sagosen.

– Det vil ha ekstremt mye å bety for oss at vi slipper å traske opp i hvert angrep, men får noen av de enkle målene. Det tapper krefter når vi må spille mange lange angrep, mener Reinkind, som scoret flere kjappe mål i den såkalte ankomstfasen mot Litauen.

Kontringstoget dampet på da Norge tok to-VM-sølv og EM-bronse fra 2017 til 2020. Men håndballguttas fart har sunket betydelig. Ifølge EM-statistikken scoret Norge bare seks rene kontringsmål i gruppespillet.

– Vi har hatt litt problemer med kontringene. For et par år siden var dette noe av det vi var best på. Men vi satser på at det skal løsne. Det gjør noe psykisk å vite at vi kan kontre inn enkle mål, mener Kevin Gulliksen.

Info Norge i hovedrunden Torsdag: Polen-Norge (kl. 20.30). Fredag: Tyskland-Norge (kl. 20.30). Søndag: Spania-Norge (kl. 20.30). Tirsdag: Sverige-Norge (kl. 20.30). Stillingen: Tyskland 2 poeng (+7 mål), Spania 2 (+4), Russland 2 (+1), Norge 0 (-1), Sverige 0 (-4), Polen 0 (-7). Vis mer

Nå håper han på å kunne dele spilletiden med Kristian Bjørnsen når hovedrunden smeller i gang mot Polen torsdag og Tyskland fredag.

– Kanskje det er mulig å ta en dag hver. Så får vi se hvordan prestasjonene er, sier Gulliksen som har satt syv av åtte skudd mot Litauen og Slovakia i EM. I tapet mot Russland fikk han ikke sjansen.

– Han er kjappere med ball enn uten. Gulliksen er utstyrt med trommestikker, beskriver Harald Reinkind.

Skjermdump fra tysk Bundesliga.

– Det handler jo om gener, men også en egenskap du får veldig mye bruk for i min posisjon på banen. Så det er også noe jeg har trent mye på, sier Kevin Gulliksen. Han vokste opp i Oslo-klubben Oppsal sammen med landslagets «Diego», Sander Øverjordet.

– Jeg er rask på distanser mellom 10 og 20 meter, men på en 60-meter tror jeg flere på landslaget er kjappere enn meg, legger han til. Gulliksen har fått registrert tre av de 10 raskeste spurtene i Bundesliga denne sesongen.

– Det handler også litt om timing, lese mulighetene og vite når du skal «dra». Men hurtigheten de første meterne har veldig mye å si, beskriver Gulliksen som også har en spesialitet ved å bruke hurtigheten til å gjenvinne baller i returløp mot eget mål.

Sander Sagosen minner om at EM-overraskelsen Nederland har slått ut vertsnasjonen Ungarn på hurtigheten.

– Det er inspirerende å se. Nederland har ikke den helt store fysikken, men klarer seg likevel godt med mange kontringsmål, sier han.