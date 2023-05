SKAL FEIRE MED ØL: Tobias Grøndahl og Elverum gleder seg over nok en sluttspillfinale. De slo Nærbø søndag. Her fra en tidligere kamp i år.

Elverum til sluttspillfinale: − Helt nydelig

(Elverum–Nærbo 30–26) Elverums håndballherrer er klare for sluttspillfinale for tiende år på rad. De tillater seg en liten feiring 17. mai.

Nærbø ble slått med tre strake seire etter søndagens triumf hjemme i Elverum Arena.

Elverum har dominert norsk håndball for menn og vunnet sluttspillet ni ganger på rad, men storsatsende Kolstad har planer om å overta hegemoniet. Trønderklubben vant grunnserien suverent, men trenger minst en kamp til i jakten på finalebillett.

Søndag ble det 35-22-seier over Runar Sandefjord hjemme i Kolstad Arena, men tirsdagens bortetap gjør at det står bare 2-1 i best av fem kamper. Torsdag skal Kolstad til Sandefjord igjen.

REDDET MYE: Kolstad-keeper Torbjørn Bergerud. Her fra en landskamp tidligere i år.

Torbjørn Bergerud hadde redningsprosent på 51 for Kolstad søndag, mens Sigvaldi Björn Gudjonsson scoret åtte ganger foran 1667 tilskuere.

Elverum sikret finalebilletten foran 1732 tilskuere i egen hall.

– Det er helt nydelig at vi er finaleklare. Nå får vi tatt en liten kald en på 17. mai mens vi venter på motstanderen, sa Elverum-spiller Tobias Grøndahl til TV 2 og presiserte at han snakket om brus og is.

Elverum ledet 18-12 ved pause etter en sterk avslutning av første omgang og var oppe i åtte måls ledelse på 22-14, men likevel ble det spennende mot slutten.

(NTB).