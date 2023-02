SLETTET FRA FACEBOOK: Elverums følgere på Facebook kan ikke lenger følge Champions League-klubben. Her representert ved landslagsspiller Tobias Grøndahl og trener Børge Lund.

Toppklubber frykter økonomisk tap etter hacking: − Fullstendig kaos

Samtlige norske toppklubber i håndball ble onsdag hacket. Det kan ligge økonomiske motiver bak. Flere nettsider ligger fortsatt nede.

Natt til onsdag ble det oppdaget mistenkelig atferd på noen av klubbenes Facebook-kontoer. Det utvidet seg raskt. Foran kveldens Champions League-kamp mot Barcelona er Elverum Facebook-side fortsett nede i likhet med Vipers og Fredrikstads konto.

– Nå venter vi på at Facebook skal fjerne hackerne og tilbakestille siden vår til slik den var før hackingen startet. Det kan ta tid, men vi har trua, skriver daglig leder Mads Fredriksen i en SMS til Østlendingen fra Spania. Lokalavisen omtalte hackingsaken først.

Fire klubber skal ha fått Facebook-sidene sine tilbake torsdag.

– Det ser ut som alle 24 klubber og Norsk Topphåndball er hacket på Facebook og Meta Business Manager, opplyser Hein Barthold. Han er daglig leder i de 24 eliteserieklubbenes organisasjon, Norsk Topphåndball.

– Vi frykter at det kan ligge et økonomisk tap her. Men det aller viktigste er å få kontroll på dette nå. Facebook må rydde opp, mener Barthold.

– Jeg skjønner ikke dette. Det må være mye større fisker i havet enn å stjele penger fra norske håndballklubber. Men det viser bare hvor stort hacking må være. Det gikk fra en advarsel til fullstendig kaos, sier Fredriksen i Elverum.

Norsk Topphåndball tror angrepet har skjedd gjennom at en persons konto er hacket, kastet ut og brukernavn og passord er byttet. Så har hackeren gått videre til alt den hackede personen har admin-rettigheter til Business Manager-funksjonen til Facebook.

Slik skal angrepet ha spredd seg til samtlige klubber og organisasjonen deres.

HACKET: Norsk Topphåndballs daglige leder, Hein Barthold.

Til sammen har klubbene og Norsk Håndball 30 annonsekontoer på Meta Business Manager. Det har dukket opp asiatiske annonsekampanjer på flere av klubbenes Facebook-sider.

– Det er annonsert for 100.000 kroner onsdag, opplyser Barthold og mener at aktiviteten har vært uvanlig.

– Vi bruker 500 til 2000 kroner på hver annonsekampanje. Plutselig fant vi en kampanje med budsjett på 216.000. Vi har ikke lenger admin-muligheter og får ikke stoppet reklame for andre ting, sier Barthold og forklarer at målgruppen for Facebook-annonseringen enkelt kan endres til en annen del av verden.

– Vi fikk en kvittering på annonsering for fire kroner og 12 øre. Men hadde fått sperret kortene våre før det, sier Mads Fredriksen i Elverum.

– Det er synd at det skjer. Men vi har fått et lynkurs i hvor sensitivt nettet er. Jeg har i alle fall byttet et par av mine passord selv om det ikke var jeg som ble hacket, legger han til.

Hjemmesiden er ikke berørte. Hverken for Elverum eller de andre håndballklubbene. Elverum er også på Twitter, TikTok og Instagram.

– Dette er ingen katastrofe for oss. Men vi har over mange år bygd oss opp en base på mer enn 20.000 følgere på Facebook. Det kan bli tungt å bygge den opp igjen, sier Fredriksen.

Elverum møter den regjerende mesteren i Champions League kl. 20.45 torsdag. Barca ligger på topp og Elverum på bunn etter 10 kamper i gruppespillet.