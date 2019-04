REDNINGSPROSENT 52: Katrine Lunde reddet over halvparten av skuddene i Montenegro. Matea Pletikosic og Buducnost slet med respekten for Lunde. Foto: Djorovic, Aleksandar / NTB scanpix

Katrine Lunde skremmende god: – Var redde for å skyte på henne

Hun fylte nettopp 39 år. Søndag reddet Katrine Lunde 21 av 40 skudd fra Buducnost. Vipers er på full fart mot semifinalen i Champions League og ønsker å skrive langtidskontrakt med veterankeeperen.

Nå nettopp







– Hun står godt i mål, men respekten for henne er også veldig stor. Buducnost var redde for å skyte på henne. Det sa de selv etter kampen, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad .

Med en redningsprosent på 52,5 gjorde Vipers-keeperen det umulig for hjemmelaget å vinne kvartfinalen i den fryktede hjemmearenaen Moraca i Montenegros hovedstad Podgorica.

les også Vipers på vei mot «final four» etter sterk borteseier

– Ja, jeg merket det. Det er ikke positivt for en skytter å ha noe annet i bakhodet enn å score mål, sier Katrine Lunde selv til VG.

Vipers vant 24–19 og slapp inn klart minst mål av alle de åtte kvartfinalelagene. Lunde takker forsvaret for hjelpen og trekker spesielt frem den defensive innsatsen til Mathilde Kristensen og Silje Waade.

Mye rart skal skje om ikke avansementet blir sikret kommende lørdag hjemme i Kristiansand.

– Det handler om å holde fokus. Det er ingen vits å vinne borte om vi taper hjemme. Men vi har en tøff uke med reise hjem fra Montenegro og serieavslutning mot Tertnes onsdag. Den kampen er viktig både for oss og andre, minner hun om.

les også Stine Bredal Oftedal om håndballoppropet: – Noe må gjøres

Vipers har de to siste sesongene tatt over Larviks mektige posisjon i norsk kvinnehåndball. Seriegullet er allerede i boks med bare et feilskjær: Tap for Molde i januar. Internasjonalt har klubben fått et gjennombrudd med blant annet fem borteseire i Champions League. Nå kan de ble første norske lag i sluttspillet Final 4 siden Gjekstads Larvik tapte finalen i 2015.

– Det er fantastisk om vi klarer det med Vipers. Vi har vært underdogs og har jobbet oss veldig bra gjennom en del problemer, sier Lunde som tidligere har vunnet Champions League fire ganger med Györ og Viborg mellom 2005 og 2014.

Nå kan det se ut som to av hennes tidligere klubber, Györ og Rostov-Don, pluss Metz blir de tre andre klubbene i sluttspillet i Budapest 11.- og 12. mai.

– Det er tøft å bli nummer én mot slik motstand, sier Lunde – uten å ta semifinaleplassen for gitt.

Katrine Lunde leverte storspill da Nederland ble utklasset i EM før jul:

– Ingen av lagene som kan komme dit har en keeper med slik respekt som Katrine har hos motstanderne, mener Gjekstad.

Vipers-treneren har for lengst sagt at han jobber for å få Lunde til å signere en ny langtidsavtale. Gjerne for fem nye år. Hennes nåværende går ut sommeren 2020 da OL i Tokyo naturlig nok er det store målet for landslagskeeperen.

Hun har tidligere fortalt at tilbudene fortsatt er mange internasjonalt. Vipers kan ikke konkurrere på lønn med de andre toppklubbene i Europa, men hjemme på Lund i Kristiansand har Katrine Lunde familien rundt seg.

– Jeg har jo tenkt å spille et par år til. Jeg har det veldig godt hjemme. Både mann og datter trives godt. Vi får se hva klubben kommer opp med. Men vi er gode venner, smiler Katrine Lunde.

Hun bekrefter at hun har klare ambisjoner om å spille tre neste mesterskapene for Norge i 2019 og 2020. Hun debuterte på landslaget for snart 17 år siden og kan runde 300 landskamper mot Sverige i mai.

Publisert: 08.04.19 kl. 14:31