Løkes landslagsplass kan stå på spill: – Bli på Hamar, Heidi

HAMAR (VG) Hun har sagt ja til Larvik, men Heidi Løke står i et stort dilemma. Landslagsplassen kan stå på spill. Storhamar vil gjøre alt for å beholde 36-åringen.

Den degraderte mesterklubben klarer neppe å samle sammen et lag i 1. divisjon som kan gi 36-åringen den kamparenaen og treningshverdagen hun er avhengig av. Landslagssjefen tviler på at nivået i Larvik blir høyt nok til at det er forenlig med landslagsspill.

– Det ser ikke bra ut. Så ærlig må jeg være. Det går an for en landslagsspiller å spille i 1. divisjon, men minimumsnivået er et lag som kan kjempe om opprykk til eliteserien. Jeg kjenner ikke situasjonen i Larvik i detaljer, men det ser ikke ut som de får et lag på dette nivået, sier Thorir Hergeirsson.

– Men dette er en avgjørelse Heidi må ta med sin familie. Totalsituasjonen teller for henne, sier Hergeirsson etter sluttspillfinalen. Løkes Storhamar tapte 23–24 og dermed har Vipers vunnet alle norske titler denne sesongen.

Heidi Løkes kommende kontrakt ble i månedsskiftet februar/mars sagt opp sammen med alle andres avtaler i Larvik. Hun er derfor ikke være juridisk forpliktet til å spille for Larvik. Men den nye lederen, Marion Eriksen Wold, har sagt at Løke er innstilt på å gjennomføre 3-årsavtalen.

Heidi Løke for Norge Landskamper: 201. Mål: 745. OL: Gull og bronse. VM: To gull, et sølv og en bronse. EM: Tre gull og et sølv. Vis mer vg-expand-down

Men det er foreløpig langt fra sikkert at Løke blir å se i klubben hun har spilt for to ganger tidligere. Sist gang i Champions League-finalen i 2011. VG vet at den meritterte strekspilleren har flere tilbud å velge mellom.

– Jeg kan ikke si noe om dette nå, sier Løke etter det marginale tapet i sluttspillfinalen. Storhamar snuste på gullet og Champions League-plassen, men må nøye seg med sølv i alle tre norske turneringer denne sesongen.

– Bli på Hamar, Heidi, ber Storhamar-trener Arne Senstad, som er samboer med Heidis søster Lise.

Paret er hovedårsaken til at Løke gjennom to sesonger har bodd i Sandefjord og spilt håndball i Hamar. Hun har kjørt opp til 37 mil på en treningsdag og har gjennom sesongen pendlet en distanse tilsvarende jorden rundt for å spille for Storhamar.

– Jeg råder henne selvsagt til å spille videre her. Det er mulig. Nå må vi prøve å overbevise Heidi om at det går an å få til en ordning som er bra for henne og familien, sier Senstad. Løke har familie og to barn hjemme i Vestfold og skal etter planen også jobbe som trener på en håndball-linje ved en skole i Tønsberg.

Slik sikret Vipers seg Champions League-plassen mot Storhamar:

– Hun er en vanvittig viktig ressurs for at Storhamar skal fortsette å være med i toppen, mener Senstad.

Storhamars prestasjoner har vokst med Heidi Løke. De tre sølvmedaljene i Norge og kvartfinaleplassen i EHF-cupen – tap for vinneren Siofók – utgjør klubbens beste sesong noen gang.

For landslagsspilleren Heidi Løke vil det være en svært tøff situasjon å havne i en 1. divisjonsklubb som nå rekrutterer spillere fra lavere divisjoner.

– Hun kan ikke spille der for enhver pris. Det er et voldsomt dilemma for henne. Jeg er usikker på om spill for Larvik er forenlig med å satse mot OL i Japan, sier TV 2-ekspert Bent Svele.

– Kan hun fortsette på landslaget som 1. divisjonsspiller i Larvik?

– Nei, ikke slik det ser ut nå, svarer Svele, som gjennom en årrekke har kjent Heidi Løke personlig.

– Hun kan isolert sett sikkert trene med herrelaget til Runar, men kamparenaen hennes blir for dårlig. Alle sier at Camilla Herrem gjorde det samme med Sola i 1. divisjon denne sesongen, men hun kom tilbake etter graviditet og ble ikke tatt ut troppen til EM, men kom inn som reserve da Thea Mørk ble skadet. I tillegg så vant Sola 1. divisjon klart og slo ut et godt Larvik-lag i cupen. Det var et håndball-lag. Det Larvik har nå er jo ikke det, mener Svele – som kommenterte Storhamars sluttspillfinale mot Vipers.

Heidi Løke scoret fem mål og viste god form foran VM-kvaliken mot Hviterussland 30. mai og 5. juni.

– Hun har kommet godt inn i Storhamars spill. Som strekspiller er hun jo spesielt avhengig av å spille godt sammen med noen, mener Hergeirsson.

– Jeg har fortsatt ambisjoner på høyeste nivå. Jeg vil spille VM til høsten, OL og EM neste år og kanskje lenger enn det også på landslaget, sier Heidi Løke selv.

Svoger Arne Senstad kommer til å gjøre det han kan for å beholde sin beste spiller. Sammen med Guro Nestaker (25 mål på to sluttspillfinaler mot Vipers!) dominerte hun for Storhamar ute på banen. Mens den brasilianske keeperen Chana Masson imponerte med 19 redninger.

Det var akkurat en for lite. Marta Tomac ble matchvinner for Vipers i Massons avskjedskamp i Hamar. Neste sesong erstattes hun av Tonje Lerstad.

– Nå har vi fått Betina (Riegelhuth) skadet for lang tid fremover. Vi er veldig «short» på folk neste sesong og trenger de vi allerede har og trenger og forsterke og få inn noe nytt. Jeg håper folk i Hamar stiller opp litt nå. Vi har ikke muligheten med de ressursene vi har i dag, sier Arne Senstad.

