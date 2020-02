STERKERE: Amanda Kurtovic gjør det stadig bedre for sin nye klubb Györ. Foto: Bjørn S. Delebekk

Amanda Kurtovic tilbake for fullt: – Sterkere enn noen gang

Hun har scoret 20 mål på de fire siste kampene. Amanda Kurtovic (28) er endelig tilbake for fullt i Györ. Nå vil håndballstjernen gjerne hjelpe Norge til OL i Tokyo.

– Det har vært et langt år, sier Amanda Kurtovic til VG.

Hun pådro seg en korsbåndskade rett før håndballjentene skulle spille EM i Frankrike i november/desember 2018. Steg for steg har hun bygd seg møysommelig opp igjen. Sist helg scoret hun syv–seks av dem på straffer – da Buducnost ble slått i Champions League.

– Jeg føler meg sterkere enn noen gang og har aldri vært i bedre fysisk form, sier hun.

STORSEIER: Amanda Kurtovic i aksjon mot Szent István i den ungarske ligaen. Györ vant 47–23.

Kurtovic vet absolutt alt om hvordan det er å gå skadet. Hun opplevde i 2011 og 2012 selve jentedrømmen ved å vinne både VM- og OL-gull i løpet av åtte utrolige måneder. Men hun ble skulderskadet rett etterpå og kom først tilbake i mesterskap for Norge 1211 dager etter OL-triumfen i London.

Nå har det igjen gått over to år siden Kurtovic spilte VM-finalen for Norge i 2017. Men det 11 måneder lange skadefraværet har vært bra for hennes venstre kne. Det manglet allerede før skaden bakre korsbånd og hadde fått seg noen smeller i både sidebånd og menisk.

–Jeg har brukt tiden godt og er hundre prosent trygg på kneet. Det føles veldig deilig. Og nå synes jeg også selve håndballformen blir bedre og bedre for hver kamp som går, sier hun og trekker frem klubben Györ, Olympiatoppen og landslagssjef Thorir Hergeirsson som spesielt viktige støttespillere gjennom den vanskelige tiden uten spill.

Sandefjord-jenta kom tilbake på banen i oktober, men var uaktuell for VM i Japan. Det passet henne egentlig godt.

Kurtovics seks internasjonale titler VM-gull (2011 og 2015), OL-gull (2012), EM-gull (2016), gull junior-VM (2010) og gull junior-EM (2009).

– Pausen under VM i desember kom godt timet for meg. Jeg hadde kommet tilbake i spill og fikk trent tøft en hel måned ekstra. Det har gitt meg et enda bedre grunnlag. Jeg var spent på hvordan kneet ville reagere, men jeg opplever ingen problemer.

Veronica Kristiansen var i samme båt. De to gjorde treningsjobben sammen opp mot jul og har begge samme siktemål: Comeback for Norge.

– Jeg snakket nettopp med «Vikki» om det: Vi var enige om at det kribler i magen bare vi tenker på landslaget, sier Kurtovic.

–Jeg går «all in» for å kjempe meg til en plass på laget som skal spille OL-kvaliken i mars. Foreløpig er det å få være med å sikre Norge plass i OL det store målet for sesongen på landslagsnivå, i tillegg til å vinne alle kamper med klubben. Alt det andre får vi ta etter den tid, sier hun.

Tirsdag kom også Kari Aalvik Grimsbø tilbake på banen for norskdominerte Györ hvor også Stine Bredal Oftedal og Kari Brattset Dale har sentrale roller.

– Jeg er selvsagt ikke sikker på å få tilbake plassen, men jeg skal gi alt for å være en del av troppen igjen i mars, lover Kurtovic.

Amanda Kurtovic hadde en av sine verste dager 25. november 2018:

Thorir Hergeirsson kan få bruk for alle de fem Györ-spillerne i et år med både OL i Japan og EM på hjemmebane.

– Det er veldig gledelig at de er friske og raske. Vi håper at de fortsetter å være det i perioden som kommer, da blir det jo flere å velge mellom, sier landslagssjefen til NTB.

Han forbereder nå en OL-kvalik mot Montenegro, Romania og Hongkong uten skulderskadede Emilie Hegh Arntzen.

–Det er litt som det pleier å være: Det er noen inn og noen ut, dessverre, sier Hergeirsson.

Publisert: 05.02.20 kl. 21:05

