Heidi Løke fikset avgjørelsen: – Utrolig sterkt

KUMAMOTO (VG) (Norge – Serbia 28–25) Det ble en fysisk kamp mot tøffe, serbiske spillere, men de norske håndballjentene gikk seirende ut av krigen og tok sin tredje strake seier i VM. Heidi Løke elsker slike kamper og viste igjen at hun er en rev til å vinne dem.

Utvisningene haglet, flere fikk behandling på banen og mange var irriterte. Norges tredje VM-kamp i Japan ble av det beinharde slaget. Men til slutt vant Heidi Løke den siste duellen med serbernes aller tøffeste. Kampen var vunnet da Dragana Cvijic ble utvist i serbernes angrep to minutter før slutt.

– Det var godt den kom. Hun dro i drakten i angrepet før også. Da sa jeg fra til dommerne. Hun holdt i trøya igjen. Så da ble hun tatt, sier Heidi Løke til VG.

36-åringen holdt hodet kaldt og brukte all sin rutine og tok siste stikk mot en spiller hun har hatt svært mange tøffe dueller med. Ikke minst da Serbia slo ut Norge av sitt eget VM i 2013.

– Jeg liker slikt. Det er gøy, sier Løke som tok de kanskje tøffeste takene både i forsvar og ble en slags matchvinner ved å score 28–25 målet rett før slutt.

– Utrolig sterkt at vi klarer å vinne. Sliteseier. Lagseier, beskriver Løke.

Etter å ha høvlet over både Cuba og Slovenia skulle Serbia bli den tøffeste testen hittil for Thorir Hergeirsson og de norske jentene. Etter 60 krevende og nervepirrende minutter kunne Norge omsider slippe jubelen løs.

– Jeg synes vi spilte en meget god kamp. Serbia ga seg aldri, og vi måtte jobbe hardt, oppsummerte Bredal Oftedal etter kampen.

Norge-kaptein smilte fra øre til øre da tungvektsduellen mot Serbia var over og poengene var innkasserte. Hun ble både VGs – og juryens – beste.

Bredal Oftedal scoret syv mål, og delte toppscorertronen sammen med Emilie Hegh Arntzen.

– Serbia er et godt lag. De spiller annerledes. Det er deilig at vi vinner en jevn kamp, sier hun.

Norske målscorere mot Serbia 7 mål: Stine Bredal Oftedal og Emilie Hegh Arntzen

4 mål: Camilla Herrem, Malin Aune

2 mål: Heidi Løke, Stine Skogrand

1 mål: Karina Brattset, Silje Waade

Krig på blå parkett

De norske håndballjentene fikk for alvor kjenne på den serbiske fysikken i Kumamoto tirsdag. Serbia fikk totalt seks tominuttere og ett rødt kort (Marija Obradovic), og Norge fikk hele ni straffer i løpet av kampen.

Bredal Oftedal gikk ned for telling etter en tøff kollisjon, Silje Solberg reddet flere skudd med ansiktet og Heidi Løke var tydelig irritert etter flere dueller med Serbias strekspiller Dragana Cvijic.

Stine Skogrand sier at den serbiske strekspilleren var krevende å møte, og at de måtte ha tre kvinner på henne:

– Kampen hadde alt. Det var en berg-og-dal-bane hele veien. Det er mye fysikk og det var veldig tøft.

Bilder fra den tøffe kampen ser du i billedgalleriet under.











TØFFE TAK: Heidi Løke fikk en tøff dag på jobben.

Bedre etter hvilen

Det ble tøft mot nasjonen som slo Norge i VM-kvartfinalen på serbisk parkett for seks år siden. Også da gjorde Cvijic livet surt for Norge med åtte scoringer.

Denne gangen scoret hun seks, samtidig som hun fikk delt ut en del juling. Det ble imidlertid aldri så stygt som dette, som ga tre kampers utestengelse:

Til tross for norsk 13–12-ledelse til pause, var det en 1. omgang preget av mye godt, serbisk angrepsspill, mens de norske jentene misbrukte mange muligheter. Norge ledet imidlertid med nøyaktig samme siffer mot Slovenia, og rykket ifra og vant med komfortable 36–2.

Det ble på ingen måte like komfortabelt mot Serbia, men det var samme oppskrift:

Færre tekniske feil, flere kliniske avslutninger og stødigere forsvarsspill. Serberne hang imidlertid godt med og det var noen dramatiske sluttminutter hvor Norge slet med å holde på en ledelse som ga trygghet.

– Vi var forberedt på at det kunne bli som det ble. De er et velspillende og disiplinert lag. Vi visste det kom til å bli en kamp hvor de brukte god tid i angrep. Men jeg synes etter hvert, utover i andre omgang, at vi festet grep, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson etter kampen.

Men det var ikke før Cvijic pådro seg en tominutter helt på tampen, kunne man slå fast at Norge ville stikke av med seieren. Det endte til slutt med en tremålsseier.

Nå har de norske jentene en hviledag før Angola og Nederland venter henholdsvis torsdag og fredag.

Hviledagen kan komme godt med etter denne fysiske bataljen.

