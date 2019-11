VM-KLARE: Moa Högdahl (til venstre) VM-debuterer med mamma Mia på den norske laglederbenken lørdag. Foto: Vidar Ruud

VM-debuterer med mamma på benken: – Jeg er jo stolt

KUMAMOTO (VG) Moa Högdahl har vært til stede på veldig mange håndballmesterskap. Men først som 23-åring debuterer hun på banen sammen med Ingvild Bakkerud (24) og Andrea Austmo Pedersen (25). Mamma Mia er stolt.

Nå nettopp

– Når vi er på landslaget, er det jobb for både meg og henne. Men jeg er jo stolt over at hun fikk muligheten, og det er jo en jentedrøm som går i oppfyllelse for henne, sier trener Mia Högdahl, som i 11 år har vært i landslagssjef Thorir Hergeirssons trenerteam.

Moa Høgdahl selv husker ikke første gang hun var på håndballmesterskap, og har ikke tall på hvor mange hun har sett fra tribunen. Men det er mange.

les også Stine Skogrand tok med baby til VM

Fra hun ble født og frem til hun var fire år hadde pappa Arne Högdahl den samme rollen som Mia under Marit Breiviks tid som sjef.

– Jeg tror ikke det er en fordel i forhold til hva vi gjør nå. Selvfølgelig vet jeg litt hva det innebærer å være i mesterskap. Vi er borte lenge og det er stor oppmerksomhet. Men akkurat nå gjør jeg noe helt nytt. Jeg har ikke spilt før, sier Moa Høgdahl til VG i VM-byen.

Moren tror ikke at deres nære relasjon på noen måte blir et problem i VM, som starter med lørdag mot Cuba (kl. 12.30 norsk tid).

les også Mor og datter for håndballjentene: Stiller ikke opp sammen

– Vi vet hvordan vi skal håndtere det, så det skal gå bra. Jeg har veldig lite kontakt med henne når det kommer til coaching. Jeg har kontakt med henne når det er kamp, da blir hun behandlet som alle andre spillere. På treninger og mellom samlinger er det Thorir som har ansvaret for henne, sier Mia Högdahl.

Tidligere i høst fikk VG beskjed om at mor og datter ikke ville stille opp sammen foran Intersport Cup i Stavanger. Men det virker som to blad Högdahl tar det hele avslappet i Japan. De lot seg villig avfotografere sammen på nattens pressetreff norsk tid.

les også Stine Bredal Oftedal i ny rolle: – Veldig komfortabel

Moa matcher ennå ikke Mia i prestasjoner. Moren ble kåret til verdens beste håndballspiller for 25 år siden, vant Champions League to ganger og scoret 1096 mål for Sverige. Men Moas 179 cm centimeter kan ikke moren måle seg med, og de fleiper med at datteren nok har kroppslengden fra pappa Arne.

Moa Høgdahl bringer med seg en bra venstrearm, god spilleforståelse og fysikk inn i landslaget. Men det er Ingvild Bakkerud som kommer med mest høyde. Med sine 187 centimeter er debutanten den lengste spilleren Norge har hatt i mesterskap siden Tonje Sagstuen (187) ga seg etter VM-sølvet i 1997.

– Endelig får jeg sjansen. Jeg er veldig spent, men gleder meg veldig mye. En drøm går i oppfyllelse, sier Bakkerud.

NYE FJES: Mesterskapsdebutantene Andrea Austmo Pedersen (til venstre), Ingvild Bakkerud og Moa Högdahl. Foto: Vidar Ruud

Hun slo gjennom på landslaget med seks mål mot Brasil i september og har i år scoret 11 for sin danske klubb Odense mot selveste Györ i Champions League.

Potensialet står i stil med kroppslengden for Bakkerud, som også er tiltenkt en nøkkelrolle i Norges midtforsvar.

– Jeg håper å få vist frem de kvaliteten jeg har og vise frem hvilken spiller jeg er, sier Bakkerud.

Norges tredje debutant er Andrea Austmo Pedersen. Trønderen har fått et helt annet år enn forventet. Hun skulle til Vipers for å være backup for Katrine Lunde. Men veterankeeperen ble skadet og Austmo Pedersen har grepet muligheten både på klubb og landslag.

les også Slik spilles håndball-VM: – Passer Norge fint

Lunde har coachet henne fra Vipers-benken i hele høst.

– Hun har sagt at jeg må ha det artig og fortsette å gjøre det jeg har gjort denne sesongen. Det er VM, men samtidig er det bare håndballkamper, sier Andrea Austmo Pedersen.

Silje Solberg er Norges soleklare førstevalg i VM.

– Jeg skal ta sjansen når den kommer og eller være i team med Silje og støtte henne, lover keeperdebutanten.

Publisert: 29.11.19 kl. 20:45

Mer om