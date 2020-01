OSLOFJORD CONVENTION CENTER. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Norges Håndballforbund dropper Oslofjord Arena etter boikott-trusler

Norges Håndballforbund (NHF) bekrefter søndag at de ikke vil legge sine arrangementer til Oslofjord Arena etter protester fra flere klubber.

– Det er viktig for oss at alle medlemmer føler seg trygge på at våre verdier etterleves i vår aktivitet og våre arrangementer. Slik eiersituasjonen ved Oslofjord Arena er nå, har styret kommet frem til at Norges Håndballforbund ikke vil gjennomføre arrangementer der, sier håndballpresident Kåre Geir Lio i en pressemelding som kom søndag.

Flere klubber over hele landet har tidligere protestert mot avviklingen av finalerunden i Lerøyserien for 18-åringer på grunn av stedet kampene egentlig skulle spilles på.

Oslofjord Arena, som er en del av Oslofjord Convention Center (OCC), eies av Brunstadstiftelsen.

Den stiftelsen ble etablert i 2002 av Brunstad Christian Church (BCC), som tidligere var kjent som Smiths Venner.

Livssynssamfunnet mener at homofilt samliv er en synd.

I tur og orden protesterte den ene håndballklubben etter den andre på at lokalet skulle brukes. Byåsen og Larvik Turn er blant klubbene som snakket om boikott og å trekke laget, ifølge Aftenposten.

«Trossamfunnets syn på homofili er ikke i tråd med Norges Håndballforbunds verdigrunnlag», heter det i pressemeldingen. Videre står det:

«På bakgrunn av arenavalget har Norges Håndballforbund de siste ukene mottatt en rekke henvendelser fra klubber, spillere og trenere landet rundt. Flere av disse henvendelsene baserer seg på gjennomarbeidede, styrebehandlede vedtak i den enkelte klubb. Budskapet i henvendelsene har i stor grad handlet om anleggets kobling til Brunstad Christian Church («Smiths Venner»), og at trossamfunnets syn på homofili ikke er i tråd med Norges Håndballforbunds verdigrunnlag».

– Styret har forståelse for at det synet arenaens eier har på blant annet homofili, skaper problemer for flere av våre spillere og medlemmer. Vi er glade for å se at engasjementet for likeverd er så stort som det er i vår organisasjon. Dette har vært sentralt for vår beslutning. Samtidig vil jeg understreke at vi har hatt gode og ryddige samtaler med OCC, sier Lio videre.

NHFs avgjørelse har blitt rost av Viasat-kommentator Daniel Høglund:

Selv sa salgsdirektør i OCC, Gunnar Fosseng, til Aftenposten at de hverken deler eller støtter holdningene som klubbene har reagert på.

– Tvert imot har vi, akkurat som håndballen, krystallklare holdninger mot alle former for diskriminering. Dette gjelder også diskriminering basert på seksuell legning. Derfor synes vi det er fryktelig leit hvis klubber velger å la være å delta basert på misforståelser om hva vi står for, sa han til avisen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Fosseng, uten hell.

