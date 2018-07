GJENSYN I 2018? Tvilsomt, ifølge landslagstrener Thorir Hergeirsson. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Nora Mørk tilbake i håndballtrening: – Det er EM som er målet

Publisert: 23.07.18 07:50

HÅNDBALL 2018-07-23T05:50:11Z

Landslagstrener Thorir Hergeirsson forbereder seg til EM i Frankrike i desember uten Nora Mørk, men hovedpersonen selv har satt mesterskapet som mål.

– Målet er å rekke EM.

Det sier Nora Mørk til VG, og fortsetter:

– Om jeg gjør det, er en annen sak. Jeg vet veldig godt at jeg skal være både frisk nok og ikke minst god nok for å være med. Men det er ingen tvil om at det er målet mitt og det er fortsatt nesten 5 måneder til, så jeg har troen på at jeg skal klare det. Samtidig kommer jeg ikke til å ta noen sjanser ettersom det er ikke altfor lenge til et OL i Tokyo, fortsetter 27-åringen.

Det var 16 minutter ut i annen omgang av Györs Champions League-kamp hjemme mot Nykøbing Falster i starten av februar at det gikk galt for Mørk. Korsbåndet i kneet røyk, og det ble anslått at hun ville være ute i minst seks måneder. Episoden kan du se i videoen under:

Tilbake i trening

Nå, fem måneder senere, er Mørk tilbake i trening på håndballbanen – som man kunne se søsteren Thea legge ut på Instagram:

– Det kjentes overraskende bra å være tilbake. Det er jo selvfølgelig noe jeg har sett frem til lenge. Jeg begynner jo veldig forsiktig. Så det er ikke sånn at jeg er i full gang, men det var veldig deilig å få gjøre litt skikkelig håndballbevegelser igjen.

Mørk forteller at opptreningen er en tålmodighetsprøve.

– Jeg har fått trent veldig godt og har et bra opplegg rundt meg. Samtidig må jeg si at jeg begynner å bli mentalt veldig klar for å spille igjen. Det er jo ikke første gangen jeg er ute med langtidsskade, så det klart at det har vært en tung sommer med mye trening.

Landslaget pusher ikke for å få Mørk tilbake

Landslagssjef Thorir Hergeirsson er likevel lunken i håpet om å med sin største stjerne til EM.

– Hun er ikke i håndballtrening, som vanlig folk forbinder med motspill og kamp. Hun har drevet med håndballignende bevegelser i hall, men hun har hatt et strengt regime på treningen etter operasjonen. Men nei, hun er ikke i full håndballtrening enda. Og det er fortsatt en stund til hun er det, forteller Hergeirsson til VG.

Landslaget gjør ikke noe for å pushe på for at Mørk skal bli klar til EM.

– Vi tenker ikke EM nå, nei. Vi forbereder oss uten Nora. Vi håper at Nora skal spille topphåndball på klubb- og landslagsnivå i mange år fremover, og da er ikke året 2018 det viktigste.

– Det er veldig viktig å være nøyaktig etter korsbåndsskader. Normalt tar det drøyt et år, for noen litt mindre. Det kan hende hun er i spill i løpet av 2018, men vi i landslaget skal ikke forsere noe.

– Uendret situasjon

Mesterskapet spilles i Frankrike om fire måneder.

– Det er veldig positivt at hun ligger såpass bra an, og det er bra at det fungerer godt for henne. Nå må vi ta det derfra, og vi har ikke bestemt oss for det ene eller andre, supplerer Mia Hermansson Högdahl, assistenttrener på landslaget.

Norge er i gruppe med Romania, Tsjekkia og Tyskland. De åpner mot Tyskland 1. desember med kampstart 15.00.