Sander Sagosen på vei mot drømmen: Til semifinalen i Champions League

(PSG Handball-Kielce 35–32, sammenlaget 69–60) Sander Sagosen sidestiller en Champions League-tittel for PSG med et OL-gull for Norge. I første forsøk er han klar for finalespillet med den franske storklubben.

PSG hadde ingen problemer med å sette på plass Champions League-vinneren fra 2016. Etter to seire over polakkene i gruppespillet fulgte Nikola Karabatic & co. opp med to nye bunnsolide seire i kvartfinalen.

– Å vinne Champions League har alltid vært min store drøm. Det ville vært like stort som et OL-gull med Norge, har Sagosen sagt til VG.

26. mai spiller han semifinalen i Final4 i Köln. Målet er selvsagt finalen dagen etter. PSG har aldri vunnet den gjeveste klubbturneringen i verden.

Den avgjørende semifinalen startet Sagosen som ren forsvarsspiller. Den danske angrepsspesialisten Mikkel Hansen gjorde jobben fremover i en stjernespekket bakspillerrekke sammen med Karabatic og Nedim Remili.

Det startet temmelig tregt med mange feil. PSG lå under båpde 1–4 og 4–7 før den franske maskinen kom i gang. Sagosen deltok nesten ikke med ball før han spilte Remili gjennom til 8–8.

Mot slutten av omgangen ble det mer spill i angrep, og en scoring i kontring. Men omgangen ble dominert av Remilis enorme venstrearm. Seks skudd gikk rett i mål. PSG ledet 17–15 ved pause og hadde stø kurs mot semifinalen.

Den norske EHF-delegaten Per Morten Sødal fikk nok å gjøre tre minutter etter pause. Nikola Karabatic taklet Kielce-profilen Michal Jurecki i hoftehøyde. Protestene på den polske benken var heftige da deres egen Julen Aguinagalde ble vist av sammen med Karabatic - for munnbruk. Karabatic og den spanske strekspilleren var i tottene på hver andre kampen ut.

Sander Sagosen ga PSG ledelsen 19–18, Kielce løftet seg som i første omgang og ledet kampen med to mål 18 minutter før slutt. Men PSG hadde den beste keeperen i spanske Rodrigo Rodal, det største tempoet og det beste angrepspillet.

Taket løftet seg i Stade Pierre de Coubertin da avansementet var klart. 3500 fylte PSGs 81 år gamle og svært intime arena i sesongens siste Champions League-kamp hjemme.

Sagosen hadde ikke kontroll Kielce-stjernen Alex Dujshebaev hele veien, men kom godt fra i det i forsvar. Fremover scoret han på fire av fem skudd, serverte fem målgivende og gjorde en feil. Ikke Sagosen på sitt aller mest glitrende, men uten tvil en god meget god og profesjonell jobb.

Og billett til vårens største håndballfest.

PS! Søndag blir minst en nordmann til klar for semifinalen i Champions League. Espen Lie Hansen og Nantes skal forsvare seksmålsledelsen mot Skjern i Danmark. Der spiller både Bjarte Myrhol og Eivind Tangen.

