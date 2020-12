CORONA-EM: Nora Mørk (til høyre) er endelig klar for et nytt håndballmesterskap. Her sammen med Camilla Herrem i Kolding onsdag kveld. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Slik har Nora Mørk forandret seg: − Ekstremt gledelig

KOLDING (VG) For første gang på tre år er håndballvulkanen Nora Mørk tilbake i mesterskap. Begge hennes trenere mener at det er en forandret utgave av kruttønnen som torsdag gjør EM-comeback mot Polen.

– En ting har for meg vært veldig tydelig det siste året. Jeg synes Nora har vært utrolig flink med spillerne rundt seg i laget. Hun har vært veldig bra på å bakke opp laget sitt. Hun har vokst veldig fra min forrige periode med Nora, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad. Han trente henne også i Larvik i fire sesonger frem til 2015.

– Det har vært ekstremt gledelig. Det tror jeg både Norge og Vipers vil få nytte av, mener Gjekstad.

– Har hun forandret seg?

– Ja, tidligere så har jo tilbakemeldingene til de andre svingt veldig med hennes egen person. Men nå har det vært veldig bra. Uansett hvordan hun har prestert selv så har hun vært flink med de rundt seg. Det gjelder både i trening og kamp. Et veldig bra utviklingstrekk, svarer han.

29-åringen engasjement, temperament og lidenskap for spillet preget ofte både mot- og medspillere fra 2013 til 2017. En periode med norsk VM-gull, to EM-gull og OL-bronse. Også Thorir Hergeirsson påpeker forandringen hos Oslo-jenta foran det coronapregede mesterskapet i Danmark.

– Det er en modnere Nora både på og utenfor banen. Det er naturlig. Hun har vært gjennom tøffe tak og en lærer mye av det, mener landslagssjefen.

– Jeg tror mye handler om at jeg er blitt eldre og har litt mer rutine, svarer hun selv på spørsmålet om hun føler press for igjen å være den Nora Mørk som for eksempel dominerte EM-finalen for fire år siden – hennes forrige kamp i europamesterskapet.

Norges EM-åpning 3. desember: Polen (kl. 20.30) 5. desember: Tyskland (kl. 18.00) 7. desember: Romania (kl. 20.30) Vis mer

Hun gir uttrykk for den samme motivasjonen, men 10 år etter mesterskapsdebuten bruker hun åpenbart energien litt annerledes.

– Jeg tar det litt som det kommer. Jeg er blitt noen år eldre og klarer å styre det ganske bra. Vi har et sinnssykt bra lag med masse bra kvalitetsspillere. Jeg håper bare jeg kan være med å bidra, gjøre de enda bedre, og også gjøre det bra selv, sier hun.

Nora Mørk har for andre gang i karrieren opplevd en lang periode hvor skader har bestemt alt. Hun ble korsbåndskadet vinteren 2018 og måtte den påfølgende høsten igjen på operasjonsbordet da menisken ble skadet. Sommeren 2019 fortsatte skademarerittet med en ny alvorlig kneskade.

– Det har vært veldig tøft mentalt. Men det lønner seg aldri å gi seg, sier hun foran EM-åpningen i Sydbank Arena i Kolding sør på Jylland.

Hun forteller at hennes to ødelagte korsbånd er erstattet med bånd fra hamstringmuskulaturen på lårets bakside.

– Det har gjort at det har gått saktere på banen. Men det kommer gradvis tilbake, mener hun selv. I høst har hun ikke alltid hatt eksplosiviteten vi kjenner fra tidligere. I de to kampene mot Danmark i forrige uke satt straffene godt, men Nora Mørk traff bare på ett av ni skuddforsøk i spillet.

– Vi skulle gjerne sett skarpere skyting. Men det tror jeg kommer utover i mesterskapet, sier Thorir Hergeirsson.

– Det er mye å gå på det rent spillemessige. Nora på sitt beste har vært veldig god i høst. Men det svinger, sier Gjekstad og mener at det fortsatt er et stykke til det optimale av hva hun kan prestere med venstrearmen.

TRE ÅR SIDEN: Nora Mørk har ikke feiret en seier med Norge i mesterskap siden 2017. Her sammen med Stine Bredal Oftedal etter seieren over Nederland i VM-semifinalen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Vipers-treneren påpeker at Nora Mørk lider av at klubben har mistet fem Champions League-kamper på grunn av pandemien. Hun har stort sett spilt halve kampen mot norske motstandere som Vipers har slått enkelt. Det er noe helt annet.

Hun har fortsatt en vei å gå for å bli det angrepsesset hun har vært for håndballjentene.

– For meg handler det om å få tilbake den gamle farten og det trøkket jeg har hatt tidligere, sier hun og forklarer videre om hvordan hun skal tørre å ta skudd og gi dem bedre timing.

– Jeg er ikke så veldig bekymret for at det ikke skal bli bedre. Det stresser meg ikke, fremholder hun rolig.

Nora Mørk vet at hun har fått fysikken så bra på plass at hun kan være i gang med håndball to ganger om dagen i EM. Det betyr at hun kan jobbe med personlige finjustering av viktige detaljer mellom slagene.

Ole Gustav Gjekstad ga klar beskjed om at Mørk skulle bremses da hun kom til Vipers i sommer. Treneren har sett mye mer til henne på treningene enn han trodde.

– Jeg tror hun bare har stått over en trening. Hun har vært blant våre alle friskeste. Det er veldig overraskende og over all forventning, sier Gjekstad. Men presiserer at hun i resten av karrieren «må styres med fornuft».

– Coronaperioden uten kamper gjorde sikkert meg godt. Jeg er friskere enn jeg har vært i andre mesterskap, sier Nora Mørk selv foran torsdagens milepæl i karrieren.

