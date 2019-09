NULL MESTERSKAP: Sebastian Barthold har suksess internasjonalt, men har ennå ikke opplevd å spille håndballmesterskap for Norge. Her fra en landskamp i 2018. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mesterskapsløse Barthold toppscorer i Champions League: – Helt klart aktuell

Norge hadde håndball-VMs kanskje beste duo på venstrekanten. Men nå blir Magnus Jøndal og Alexander Blonz utfordret av Sebastian Barthold. Nordmannen i Aalborg har fått en kanonstart på sesongen.

Den tidligere Haslum-spilleren har levert bedre og bedre prestasjoner i Danmark. Han var en sterk bidragsyter til at den danske tittelmaskinen vant alt i hjemlig liga sist sesong.

– Sesongstarten har vært fin, sier Barthold (28) til VG. Han kommer rett fra 12 scoringer mot Zagreb i Champions League. Han satte også syv mot Elverum og leder toppscorerlisten i verdens gjeveste klubbturnering.

Jøndal (31) har hatt en litt tyngre start i Flensburg. Blonz (19) scoret ni i cupkampen mot Fold-St.Hallvard, men har ellers ikke dominert voldsomt for Elverum. Landslagssjef Christian Berge har et aldri så lite dilemma foran uttaket av troppen til møtene med Spania og Danmark eller Frankrike i oktober.

– Han er helt klart aktuell, sier Christian Berge drøye to måneder unna EM-uttaket. Norge spiller første del av mesterskapet på hjemmebane i Trondheim.

– Barthold har spilt stabilt og godt til nå. Virkelig morsomt å se, legger landslagssjefen til.

– Det har vært «til og fra» for meg på landslaget. Jeg har mine drømmer og ambisjoner. Det eneste jeg kan gjøre er å prestere. Selvfølgelig vil jeg gjerne være med, sier Barthold selv.

Han debuterte for landslaget helt tilbake i 2012, står notert med 28 mål på 29 landskamper, men har ikke vært med i noen av håndballguttas fire mesterskap siden han debuterte. Han fikk sjansen i fire kamper i fjor uten å få betalt med plass i VM-troppen.

– Det får være opp til Christian Berge å velge hva som er best for Norge, sier Sebastian Barthold. Han uttrykker respekt for valgene landslagsjefen har tatt. Under EM i 2018 kjørte Berge med kun Jøndal som ren venstrekant. Før Norges VM-sølv sist vinter tok han sensasjonelt også ut Alexander Blonz.

Begge Berges valg ble en stor suksess. Magnus Jøndal ble Norges toppscorer og kom på VMs All Star-Team, mens Blonz imponerte med 15 VM-mål på begrenset spilletid.

– Han har et veldig høyt potensial, sier Barthold.

Denne sesongen står ingen av dem notert med med mer enn to mål på to kamper i Champions League. Jøndal har heller ikke hatt en spesiell god start for Flensburg i Bundesliga. Den totale uttellingen hans på skuddene ligger nede på 54 prosent (17 mål/31 skudd).

– Jøndal har ikke startet så verst, men har bommet på en del straffer, mener Berge. Han minner om det også er muligheter for den som presterer godt på rekruttlandslaget mot Japan i oktober.

Mens Bartholds uttelling ligger på vanlig «Jøndal-nivå»: 85 prosent. Han har til sammen scoret 34 mål i dansk liga og CL.

– Jeg synes utviklingen min har vært bra. Aalborg er en god klubb å være i. Her er det treningkultur, klare ambisjoner og mye folk på kampene, sier han. Det danske landslagets forsvarssjef, Henrik Mølgaard, har allerede pekt på Champions League-pokalen som et naturlig mål for de seiersvante danskene. Barthold er litt mer forsiktig foran møtene med PSG, Barcelona og Flensburg i gruppespillet:

– Det er naturlige målet er å gå videre. Da vi var med sist - for to år siden - slo vi Vesprém og spilte jevnt med både Kiel og Kielce. Vi vet at det er mulig.

Magnus Jøndal briljerte fra venstrekanten i VM:

