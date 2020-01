TOPPMØTE: Ask Kjeldstad Sørensen (i midten) fikk sammen med lillebror Ailo møte Magnus Abelvik Rød foran Slovenia-kampen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Ask fikk et håndballmål i hodet sist sommer – i dag møter han EM-heltene

MALMÖ (VG) Ask (11) lå sist sommer flere dager i koma etter at et mål veltet over ham. Onsdag kveld koser han seg med Magnus Abelvik Rød og håndballguttas EM-kamp mot Slovenia. Men livet er ikke som før.

– Jeg har det fint, sier 11-åringen fra Ski utenfor Oslo. Sammen med lillebror Ailo (6), mamma Silje Kjeldstad og pappa Klaus Sørensen er han invitert til Sverige av håndballpresident Kåre Geir Lio.

Med et norsk og svensk flagg på hvert kinn møter Ask skadde Magnus Abelvik Rød. Senere i kveld er det meningen at Ask skal få møte Sander Sagosen og resten av de norske EM-heltene.

– Det virker som han er veldig fin gutt som er veldig interessert i det som skjer på banen. Kult å møte ham, sier Abelvik Rød til VG.

– På håndballtrening skal det være gøy. Sånn skrekkhistorier gjør at folk vegrer seg. Utstyret må sikres, sier han.

Ask bor nå hjemme igjen etter 3,5 måneder med opptrening på Sunnaas sykehus. Han spretter rundt i Malmö Arena.

– Vi er spente på hvor lenge det holder, sier mor Silje. Foreldrene forteller at gutten fortsatt trenger mye hvile.

– Han er bare noen timer på skolen hver dag. Han blir fort sliten. Det er langt igjen, sier pappa Klaus.

Ifølge VGs opplysninger har minst syv norske barn siden 1960-tallet mistet livet etter å ha fått mål over seg, og enda flere er skadet.

– Det er syv for mange, sier Abelvik Rød. Det var ikke alltid målene ble sjekket i han vokste opp i Ekeberg- og Bækkelagshallen i Oslo.

– Det er det aller, aller viktigste. Barn leker og henger fra tverrliggeren. Dette skal ikke skje med noen, sier Tyskland-proffen.

Det var i sommer at Ask var på idrettscamp i regi av Ski IL Alliansen da et håndballmål traff Ask i hodet. Da deltagerne snudde seg lå 10-åringen med hodet klemt mellom målet og gulvet. Gutten ble funnet med nedsatt bevissthet.

PÅ SUNNAAS: Ask Kjeldstad Sørensen (10) ble alvorlig skadd etter å ha fått et håndballmål i hodet. Han tilbrakte flere måneder på Sunnaas sykehus på Nesodden. Her sammen med moren Silje Kjeldstad Foto: Therese Alice Sanne

Han ble så hastet til Ullevål sykehus med kraniebrudd, sprekk på hjernehinnen og flere blødninger i hjernen. Ask ble operert og lagt i kunstig koma.

I flere dager var tilstanden kritisk. Dagen etter operasjonen forsøkte legene å vekke tiåringen uten hell.

– Det tok tre dager før vi fikk vite om han kom til å klare seg. Vi har hatt både englevakt og griseflaks, har mor Silje Kjeldstad tidligere sagt til VG.

– Han er veldig, veldig glad for å få oppleve noe gøy. Det er mye «nei». Han får jo nesten ikke lov til noen ting, sier hun i dag. Norge slo Sverige på Asks 11-årsdag søndag.

Det er fortsatt uklart hvilke av Asks skader som er permanente og hva som vil bli bedre med tiden. Han har mistet sidesynet på begge øynene, og det kommer ifølge foreldrene ikke tilbake.

Håndballmålet var et såkalt mini-mål som ikke festes til gulvet, men stabiliseres med en metallstang på baksiden. Målet som traff Ask var sikret med en trebenk i stedet for en metallstang.

Håndballpresident Kåre Geir Lio tok kontakt med familien etter medieoppslagene i sommer. Han forteller at håndballforbundet etter ulykken igjen har sendt ut oppfordringer om å sikre målene forskriftsmessig.

– Her er det ulike aktører. Vi må forholde oss til at vi er leietagere, men trenere og ledere hos oss må sørge for at ungene har det bra og at målene er på plass, sier han.

Familiens advokat mener bruk av benk ikke er tilstrekkelig som sikring av målet, at det ikke avstiver rammen skikkelig. Saken er politianmeldt og er ifølge far Klaus Sørensen nå ferdig etterforsket, men det skal ikke være besluttet hva som skjer videre.

– Den ligger hos politijuristen, forklarer faren.

Forsikringsselskapet Gjensidige – kommersielt sett en av håndballforbundets sponsorer gjennom mange år – har avslått familiens erstatningssak. De mener oppsettet av målet ikke har hatt betydning for skadeforløpet:

«Ski Alliansehall AS ved tilstedeværende leder og instruktør, har hverken brutt noen normer eller på annet vis opptrådt uforsvarlig. Ulykken fremstår som nettopp det – en ren ulykkeshendelse – som Ski Alliansehall AS ikke kan klandres for», skriver Gjensidige i avslaget.

Ask er ikke den eneste som er blitt skadet av et håndballmål. Det er to kjente dødsfall siden årtusenskiftet.

I 2015 døde syv år gamle Elias Martinius Jensen på fotballtrening, etter å ha fått et håndballmål i hodet i Nannestadhallen.

I 2001 fikk Ål kommune i Hallingdal kraftig kritikk etter at Runar Hovdegard Kvalvågnes (7) mistet livet etter å ha fått et håndballmål i hodet. Målet var ikke sikret godt nok, og kommunen fikk en bot på 100.000 kroner for dårlig sikring.

Publisert: 22.01.20 kl. 17:47

