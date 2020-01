FORLATER SVERIGE: Danske supportere har forlatt Malmö – for godt. De har ikke tenkt seg til hovedrunden, som går uten deres helter fra siste VM og OL. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Danske håndballfans i knipe – forsøker å kvitte seg med EM-billetter

MALMÖ (VG) Danmark er ute av håndball-EM – mens danske supportere sitter på 20 000 billetter til kampene i mellomrunden i Malmö.

Nå prøver mange dansker å selge sine billetter, og mange av dem antyder på sosiale medier at de er villige til å gå atskillig ned i pris for å bli kvitt sine billetter.

Danmark er regjerende mester både i OL og VM – men røk onsdag ut av håndball-EM allerede etter gruppespillet etter som de tapte for Ungarn.

På Facebook-siden til den danske supporterforeningen «Fans to Fighters» opplyses det at det er solgt 5000 billetter til dansker – per kamp Danmark skulle ha spilt i den såkalte hovedrunden. Det blir 20 000 billetter til sammen.

De har samtidig opprettet en salgs/bytte-sentral. «Fans to Fighters» opplyser også at de har tatt kontakt med sine svirebrødre i Sverige og Norge med tanke på å få solgt til fans fra disse to landene – som begge er kommet til hovedrunden og skal spille i Malmö, der også Norge skulle ha spilt.

– Det har ikke vært den store etterspørselen på billettene mine ... Men det kan være det kommer, håper en av de danske tilskuerne, Pia Mørkebæk, i en melding til VG.

Hun har lagt ut fem billetter som hun til sammen ga 5800 svenske kroner for.

– Det er ennå ingen som har kontakt meg for å kjøpe billettene mine, men kanskje VG kan hjelpe meg ved å viderebringe at det er mulig å kjøpe billetter nå, skriver en annen av de danske tilskuerne, Mette Folsach Pedersen, til VG.

En rekke av dem som har lagt ut billetter for salg, skriver at «prisen kan diskuteres».

På denne nettsiden har rundt 50 personer lagt ut sine EM-billetter, men også på andre sosiale medier og på Den Blå Avis (Danmarks svar på finn.no) er det gode muligheter for å få billige håndballbilletter for dem som vil det.

For eksempel kan du kjøpe tre billetter til alle kampene i Malmö søndag for 600 kroner på Den Blå Avis – mens pålydende er 1600 kroner.

Arrangørene toer sine hender:

– Kjøpt er kjøpt, sier Krister Bergström, visedirektør for den svenske delen av EM-organisasjonen, til nyhetsbyrået TT.

Det danske håndballforbundet har fått mange henvendelser fra fortvilte danske supportere. Morten Stig Christensen, tidligere Stavanger-trener, nå generalsekretær i DHF, er lei seg på vegne av fansen:

– Mange dansker som har kjøpt billetter til mellomrunden eller finalehelgen i EM for å se det danske landslaget, har blitt veldig skuffet. Det er vi naturligvis leie oss for, men vi har dessverre ikke mulighet til å hjelpe med hverken videreformidling eller returnering av billetter. Men så vidt vi vet, er det ikke noe i veien for at det går an å selge billettene, sier Morten Stig Christensen.

Spørsmålet er bare om noen vil kjøpe dem.

Den norske landslagssjefen Christian Berge innrømmer at han er litt usikker på hvordan resten av mesterskapet vil arte seg nå:

– Det går rykter om at danskene ikke gidder å komme, men jeg håper at det finnes nok håndballglade mennesker i dette området til at hallen fylles opp.

Aftonbladets håndballjournalist Johan Flinck, selv bosatt i Sør-Sverige, er usikker:

– Hittil har det vel ikke tatt av helt. Men om Sverige skulle slå Norge, så ...!

Publisert: 16.01.20 kl. 18:39

