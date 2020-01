LAGKOMPISER: Gudjón Valur Sigurdsson og Sander Sagosen – begge i aksjon i EM i Sverige. Tirsdag møtes Island og Norge. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Lagkameraten forklarer hvorfor Sagosen er så god

MALMÖ (VG) Gudjón Valur Sigurdsson (40) regner Sander Sagosen (24) som en av verdens tre beste håndballspillere. Og som klubbkamerat i Paris Saint-Germain mener islendingen han vet hemmeligheten bak Sagosen-suksessen.

Kantspilleren har en karriere som de fleste kan misunne ham. Som 40-åring er han fortsatt en av Islands stjerner. Tirsdag står de to på hver sin side av banen i Malmö Arena.

– Jeg er privilegert som kan følge Sander hver dag i Paris Saint-Germain. Jeg har så stor respekt for ham, sier Gudjón Valur Sigurdsson.

– Når jeg ser hvordan han jobber ... Hvilken mentalitet han har. I så ung alder! Det er utrolig, fortsetter islendingen.

– Uansett hvor bra han spiller kvelden før, så møter han på treningen dagen etter for å bli enda bedre. Sander har begeistret meg fra første stund.

Sigurdsson sier at Sagosen «i hvert fall tilhører topp 3 i verden».

– Jeg har så stor respekt for ham. Han er mentalt sterk, han tar ansvar, og han er en absolutt lagspiller.

– Min islandske lagkamerat Aron Pálmarsson er veldig god. Det samme er Mikkel Hansen. Og Nikola Karabatic har jo vært der oppe i mange år. Men Sagosen tilhører topp 3, sier Sigurdsson bestemt.

– Jeg ser hvordan han vokser både som spiller og person. Jeg forklarer mine lagkamerater at det ikke er en eller to ting som avgjør om vi klarer å stoppe Sander. Han er så god på så mye. Vi må bare håpe at han ikke har sin beste dag.

– Hvordan er «hverdagene» sammen med Sagosen»?

– Moro! Vi trener seriøst, men prøver samtidig å ha det moro. Vi gjør narr av hverandre i det øyeblikket og presser hverandre i det neste.

Nå snakker han tysk. I neste øyeblikk dansk. Så engelsk. Og spansk. Men han klager på at han ikke har lært seg godt nok fransk i Paris Saint-Germain.

– Norge har sannsynligvis verdens beste lag nå. De spiller utrolig. De har så høyt tempo, og de er så gode én-mot-én.

Sander Sagosen har også stor respekt for Sigurdsson, som har 1866 mål på 361 landskamper. Når nordmannen omtaler sin 16 år eldre lagkamerat, er det nesten et ekko av den andre:

– Når jeg ser hvor mye jobb han legger ned i det fysiske, å være «fit», så skjønner jeg hvorfor han fortsatt kan være så god. Det er så inspirerende å spille sammen med en mann som en sånn vinnermentalitet – som folk fra Island ofte har.

– Han har spilt i alle de største klubbene i Europa og fortsetter å prestere, sier Sagosen.

Island har en ekstremt god statistikk mot Norge i mesterskap. De har vunnet de seks siste oppgjørene mellom de to landene.

– Det spiller ingen rolle, sier Sigurdsson.

– Vi er ikke så opptatt av historien. Vi tenker først og fremst nåtid. Vi skal forberede oss bra med video og alt mulig for å vinne kampen. Island har klassespillere – like bra topp som oss, men ikke den bredden vi har, sier Sander Sagosen.

Publisert: 21.01.20 kl. 13:14

