PLANER: Christian Berge planlegger med tanke på at Norge kan komme til å spille tre mesterskap på 12 måneder fra januar 2021 til januar 2022. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Berge tok grep – «Camp Corona» skal gi gull

Da coronaviruset stengte verden, tok Christian Berge (46) grepet som han håper kan være det lille ekstra som kan tippe til norsk gull. Den dårlige nyheten er at hans plan om en samling i juni gikk i vasken.

Nå nettopp

Kanskje skal Norge kjempe om tre gull i herrehåndball fra januar 2021 til januar 2022 – VM, OL og EM. Derfor satte landslagssjefen i gang en slags «Camp Corona»: Styrketrening som skal gjøre «Berge Boys» enda sterkere.

– Vi så dette som en mulighet til å hente en margin, sier Berge til VG.

– Vi har sagt at vi skal bli best i et mesterskap, og da kreves dette.

Fysisk trener Ole Martin Viken la en plan for organisert styrketrening for landslagsspillerne.

– Jeg vet ikke hva andre nasjoner gjør – om de sitter på sofaen eller ... Men vi skal være den beste trente nasjonen i verden når dette er over, sier trønderen bosatt i Elverum.

Christian Berge innrømmer at det ligger en psykologisk dimensjon i det – at det også er for å motivere og inspirere til å ta det siste steget. Norge har de siste årene tatt sølv i VM 2017, sølv i VM 2019 og bronse i EM 2020. Bare gullet mangler.

– Oppfølgingen viser at det har gått veldig bra – hvis vi ser bort fra skaden til Magnus Abelvik Rød, som ikke er moro og som vi i øyeblikket ikke kjenner årsaken til.

Flensburg-spilleren pådro seg brudd i foten under EM i januar, gikk med skinne til mars, og fikk denne uken en uventet stressreaksjon på samme sted.

– Guttene har trent godt. Riktignok var det en liten utfordring i starten, fordi hele Norge skulle lage sitt eget styrkerom i kjelleren og utstyret var utsolgt. Men alle spillerne investerte noen kroner i å lage treningsrom hjemme.

I Oslo laget de en egen «treningscelle», for at spillerne skulle «pushe» hverandre.

– Det var Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød, Sander Øverjordet, Kristian Sæverås og Torbjørn Bergerud. De har trent sammen på Olympiatoppen. Nesten alle spillerne har vært hjemme i Norge.

Christian Berge har hatt en plan om å ha samling med landslaget i Sandefjord fra 1. til 7. juni, men den drømmen gikk i knas. Det skyldtes forsikringsordninger og det faktum at spillerne stort sett er permittert fra sine klubber.

– Uansett skulle vi ikke spille håndball. Tanken var å drive med fysisk trening og snakke oss gjennom de siste månedene – og hva vi kan gjøre om denne situasjonen skulle vedvare. Jeg ville samle spillerne for å motivere.

– Regner du med at dere spiller VM i januar?

– Jeg forbereder meg i hvert fall som det blir mesterskap i Egypt. Det må jeg gjøre, og det håper jeg det blir – men selvfølgelig skal vi ikke spille om det er noen fare for helsen.

– Hvordan er samarbeid med klubbene?

– Jeg trenger ikke snakke så mye med klubbene. Jeg er mer opptatt av å snakke med spillerne.

Publisert: 17.05.20 kl. 09:02

