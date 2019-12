EM-KLAR: Magnus Abelvik Rød. Foto: Bjørn S. Delebekk

Strålende fornøyd Abelvik Rød: – Jeg blir med til EM

En skade i hofta gjorde EM-deltakelse usikker for høyreback Magnus Abelvik Rød. Etter test lørdag kunne 22-åringen senke skuldrene.

Nå skal Magnus Abelvik Rød få oppleve sin store guttedrøm. Å spille EM for Norge, og det på hjemmebane.

– Jeg vil vise det norske folk at vi leverer. Dette markerer på en måte grunnen til at jeg startet med håndball. Nå er jeg to uker fra oppnå det jeg drømte om, forteller Abelvik Rød til VG.

Å spille mesterskapet sto i fare for 22-åringen som torsdag fikk en ny smell i hofta han har slitt med i desember. Etter å ha gjennomført tester lørdag viste undersøkelsene ingen brudd eller sene-skader.

– Den viste at jeg hadde en blødning og at det var veldig hovent der inne. Men det er ingen alvorlige skader, og det er heller ingen fare for at noe utvikler seg til å bli alvorlig, sier en spent 22-åring.

– Vi vil til semifinalen

Abelvik Rød har også følt et ansvar ovenfor hans tyske klubb Flensburg-Handewitt. Men lørdag ga han beskjed til klubben om at han dro til mesterskapet, og det med et mål for øyet:

– Vi vil til semifinalen. Det er en tøff, men realistisk målsetting. Vi har fått litt press på oss etter at vi har levert gode resultater den siste tiden, og de forventingene vil vi levere etter.

Nå venter det mye trening for Abelvik Rød for å spisse inn formen før mesterskapet går av stabelen 10. januar. Selv om testene var positive, har han likevel en vei å gå før han er hundre prosent klar igjen.

– Kroppen beskytter seg selv litt for smerte, så jeg er nødt til å få full kontakt med muskelen i hofta igjen. Det kan nok være at man ikke spiller like mye i starten, men det får vi vente å se. Jeg skal uansett være med på denne fantastiske drømmen, og det er det som betyr noe.

Publisert: 28.12.19 kl. 20:31

