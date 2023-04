I FORM: Camilla Herrem er tilbake for fullt etter fødsel.

Herrem strålte mot Fana – Sola tok første stikk

(Sola – Fana 28–25) Camilla Herrem ble toppscorer da Sola vant den første kvartfinalen i håndballsluttspillet over Fana. De gulkledde vant til slutt 28-25.

NTB

Herrem endte på sju mål. Kvartfinalen avgjøres i best av tre kamper.

Sola ledet 13-10 ved pause.

Kantspiller Herrem scoret sitt sjuende mål med et lekkert trickskudd på en kontring sju minutter før slutt. Også Lene Tveiten noterte seg for sju scoringer for hjemmelaget.

Etter kampen ble 36 år gamle Herrem kåret til banens beste.

Herrem fødte sitt andre barn 5. mars. Hun var tilbake på parketten bare drøyt tre uker senere i grunnspillets siste kamp.

Storhamar vant sin kvartfinalekamp mot Fredrikstad 33-27.