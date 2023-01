INGEN ENDRING: Norge spiller med et uforandret lag.

Wille gjør ingen endringer

KATOWICE (VG) Landslagstrener Jonas Wille gjør ingen endringer før kveldens kamp mot Serbia.

For første gang i VM endrer ikke Jonas Wille på laget. Det betyr at Tobias Grøndahl og Thomas Solstad også står over kveldens kamp mot Serbia. Solstad har ennå ikke vært på laget i VM.

— En nøkkelkamp, sier Wille om oppgjøret not serberne som har slått Qatar og Algerie i VM, men tapt for Tyskland med ett mål.

Dette er Norges første kamp i hovedrunden. Med seier mot Serbia i kveld, og Qatar på lørdag, kan Norge være klare for kvartfinale i årets håndball-VM.