TOPPSCORER: Thea Mørk, her fra en kamp i 2015, banket inn åtte mål mot Storhamar i den viktige kampen i kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk

Thea Mørk i storslag da Larvik knuste Storhamar

Publisert: 18.04.18 21:14 Oppdatert: 18.04.18 21:37

(Larvik-Storhamar 33–23) Larvik håndballjenter knuste Storhamar, og sikret seg sølvmedaljene i eliteserien på en meget overbevisende måte.

Thea Mørk og Kristine Breistøl ble vestfoldingenes store forgrunnsfigurer med henholdsvis åtte og sju scoringer.

Storhamar og Heidi Løke ville med seier i onsdagens serieavslutning sikre seg sølvmedaljene foran seiersvante Larvik, men den jobben var ikke hedmarksklubben spesielt nær å lykkes med.

Rørt Moen

I stedet kunne en rørt Larvik-trener Tor Odvar Moen fastslå at laget hans gjorde jobben bare en uke etter det forsmedelige tapet for seriemester Vipers. Det knuste alle håp om at klubbens elleville rekke med 13 seriemesterskap på rad kunne fortsette.

– Jeg har faktisk litt gåsehud akkurat nå. Jeg synes vi tok fram noe av det beste vi har gjort hele sesongen, og særlig i forsvarsspillet, sa trener Moen til TV 2 etter onsdagens kamp.

– Det var så viktig at vi ikke skulle ramle ned enda én plass på tabellen når vi nå ikke kunne ta gullet. Jeg er utrolig stolt av denne gjengen. De leverer på en dag da de må, fortsatte han.

Larvik ledet med 13 mål på det meste i egen hall. Til slutt endte kampen med timålsseier.

– Jeg synes vi har levert en kjempesesong som «nye Larvik». Dette sølvet er et bevis på det harde arbeidet, sa Thea Mørk.

Irritert Løke

Landslagsprofilen Heidi Løke var på sin irritert etter at laget hennes ble herjet med i den siste seriekampen for sesongen.

– Vi må være fornøyde med bronse, men det er ikke gøy å framstå sånn vi gjør i dag. Det er total kollaps. Jeg skulle ønsket det gikk bedre, men all ære til Larvik. De var klart best, sa Løke.

– Vi henger med hodet når vi gjør feil i stedet for å kjøre på videre. Det irriterer meg, og det må vi lære av og slutte med, tilføyde hun.

Seriemester Vipers Kristiansand tapte 27-28 borte for Sola i siste serierunde.

Nå starter sluttspillet i kvinnenes håndballserie. Trekningen av kampene blir klar senere onsdag.