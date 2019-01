STAVANGER-LAGET: Kristian Bjørnsen (til venstre), Alexander Blonz, Gøran Johannessen og Espen Christensen kommer alle fra Stavanger. Byen med både håndballhistorie og håndballkultur, men uten topplag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Stavanger har fire i VM-troppen, men mangler topplag: – Det er veldig synd

HERNING (VG) Ingen har by har flere i VM-troppen enn Stavanger. Men det har gått et 10-år siden oljehovedstaden var representert i håndballens eliteserie.

– Det er veldig synd, sier Gøran Johannessen – foran hovedrunden i VM som starter mot Egypt søndag.

Sammen med Kristian Bjørnsen, Alexander Blonz og Espen Christensen går han nedover gågata i VM-byen Herning. Siddis-kvartetten er internasjonale håndballstjerner, men ser ikke for seg noen nær fremtid i hjembyen.

– I forhold til å utvikle seg videre så er det riktig å dra videre til Elverum, kometen Blonz (18) med 20 mål på de tre landskampene han har fått sjansen. Han spiller ut sesongen ut for Viking.

Men så er det slutt for ham i klubben som landslagssjef Christian Berge ble god i på 1990-tallet. For 21 år siden spilte Berge & co. semifinale i den europeiske Cupvinnercupen med Viking.

Håndballguttas hjemkommuner Stavanger: Gøran Johannessen, Alexander Blonz, Kristian Bjørnsen og Espen Christensen. Oslo: Bjarte Myrhol, Christian O’Sullivan, Magnus Abelvik Rød og Kevin Gulliksen. Bergen: Eivind Tangen og Harald Reinkind. Trondheim: Sander Sagosen. Drammen: Espen Lie Hansen. Røyken: Torbjørn Bergerud. Hobøl: Magnus Jøndal. Sør-Odal: Magnus Gullerud. Lørenskog: Henrik Jakobsen. Grue: Petter Øverby. Øvre Eiker: Magnus Fredriksen.

Viking vant fem nasjonale titler, mens Stavanger IF tok hele ni gull i Stavanger-håndballens store periode fra 1985 til 2001.

– Det er kjempe-paradoks at Stavanger by ikke har noen klubb i eliteserien, sier idrettspresident Tom Tvedt – som selv vant titler med SIF og spilte 23 landskamper for Norge.

– Håndballkulturen lever til de grader. Talentene blomstrer. Men klubbene gikk over ende på grunn av dårlig økonomi og har ikke kommet seg opp igjen, sier Tvedt.

Dette vant SIF og Viking Stavanger IF: Fire seriegull, to NM-titler og tre seire i sluttspillet. Viking: Et seriegull og fire NM-titler.

Kristian Bjørnsen var med på nedrykket for 10 år siden. Stavanger Håndballklubb ble besluttet oppløst i februar 2009. I dag ligger Viking og Blonz på 6. plass i 1. divisjon mens Stavanger IFs herrelag befinner seg på 10. plass i 2. divisjon.

– Jeg kunne godt tenkt meg å avslutte karrieren hjemme i Stavanger. Men jeg har ingen konkrete planer for det nå. Det er dårlig økonomi i Stavanger-håndballen. Sponsorpengene går til Viking fotball og Oilers ishockey, sier Bjørnsen. Han har passert 30 år under VM og spiller for Wetzlar i Bundesliga.

Også Bundesliga-proff i Minden, Espen Christensen, har en fortid i Stavanger Håndballklubb. VM-keeperen vet ikke om han vender tilbake til hjembyen.

– Jeg har kone fra Sverige som har flyttet rundt med meg. Så jeg må kanskje gjøre som hun vil etter hvert, sier 33-åringen humoristisk.

Både Christensen og Bjørnsen har spilt for Norge og 6000 tilskuere i DnB Arena.

– Et virkelig godt publikum, mener Bjørnsen.

Håndballgutta har blant annet slått Kroatia i Stavanger. Klubbhåndballen er ikke lenger på toppnivå. Men den finnes andre steder i Rogaland. Haugaland spilte flere år i eliteserien, nabobyen Sandnes var oppe i fjor, før Nærbø fra Jæren kom opp i eliteserien denne sesongen.