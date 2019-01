LAGKOMPISER: Sander Sagosen og Mikkel Hansen i prat før gruppespillkampen mellom Norge og Danmark tidligere i VM. Foto: Bjørn S. Delebekk

Den store duellen i VM-finalen: Sagosen vs. Hansen

HERNING (VG) Sander Sagosen (34) vs. Mikkel Hansen (31). Den duellen kan avgjøre VM-finalen i håndball. Dansken ligger best an på VMs oversikt over målpoeng, fordi han skyter Danmarks straffer.

Publisert: 27.01.19 15:06

– Det siste vi vil, er at han skal avgjøre finalen, sier Sander Sagosen til VG.

– Men dette handler mye om dere to mot hverandre?

– Det var mye snakk om Mikkel og meg før forrige kamp for ei drøy uke siden – men nå er det Danmark mot Norge, svarer trønderen.

– Den gang presterte Mikkel, det gjorde ikke jeg. Forskjellen var stor. Alle skjønner at vi jeg vil vise at jeg er bedre enn jeg var sist.

Mikkel Hansen preget hver eneste avisforside i Danmark lørdag. Men det hadde han ikke oppdaget før VG fortalte ham det.

– Det blir «sjovt» å spille mot Sander. Han er en bra fyr, sier den langhårede når vi møter ham før den siste trening før VM-finalen.

– Hvorfor har du alltid hatt det lange håret?

– Fordi jeg liker det. Jeg har hatt kort hår også, men det var ingen stor suksess. Og håret mitt vokser så fort at jeg i så fall måtte gå til frisøren hele tiden, sier Mikkel Hansen med sin kjente lave stemme – og vi tror vi ser antydning til et smil et sted der.

På den totale statsstikken over «målpoeng» er det Hansen som er best med til sammen 98 poeng (65 mål + 33 assist). Sagosen ligger rett bak med 93 poeng (48 mål + 45 assist). Men her er det en skjevhet: Hansen har 22 straffemål og Sagosen bare syv – etter som Magnus Jøndal har satt alle straffer for Norge de siste kampene.

Kort resymé: Mikkel Hansen scoret 14 mål da Danmark vant 30–26 over Norge i den siste gruppespillkampen.

– Finalen vil også handle om å stoppe Mikkel Hansen?

– Jeg hører dere sier det, svarer Christian Berge, som fikk kritikk etter at det norske forsvaret i gruppespillet misset mot Danmarks store stjerne. Landslagssjefen fortsetter:

– Danmark er mye mer enn Mikkel. Vi må stoppe ham på en måte som ikke åpner rom for alle andre. Det er hovedpoenget. Vi har selvfølgelig en plan B. Men det er skummelt å begynne å løfte forsvaret for tidlig mot Mikkel Hansen. Han har slik blikk for pasninger og de andre danskene er sterke duellspillere.

I semifinalen mot Frankrike fredag noterte han 12 mål – og ikke minst hadde han mange målgivende pasninger. Noen av dem like vakre som det Sander Sagosen har prestert.

– Mikkel er jo en ekstraordinær spiller. Det vet vi alle. Og at han har vært god i dette mesterskapet. Det er det bare å ta av seg hatten for. Men nå skal vi spille om VM-gullet, sier Sagosen, som til daglig er lagkompis med dansken i franske Paris Saint-Germain.

– Om Mikkel er bedre enn noen gang? Det er vanskelig å si. Jeg husker at han var på et veldig høyt nivå også under VM i 2011, sier den danske landslagstreneren Nikolaj Jacobsen til VG.

– Hva er forskjellen mellom Sagosen og Hansen?

– De er begge blant verdens beste spillere, men mens Sander er dyktig mann-mot-mann og veldig eksplosiv, er Mikkel bedre på skudd og overblikk. Sander er flink til å skape plass for sine medspillere.

Sander Sagosen ble nylig kåret til verdens beste spiller. Og han spilte til 10 på VG-børsen i semifinalen mot Tyskland. Men mot Danmark var han ikke på sitt beste.

– Jeg er bomsikker på at Sander vil prestere bedre i finalen, sier Berge.

– Både Sander og vi lærte av den kampen. Siden den gang har det blitt mye bedre samhandling både defensivt og offensivt, sier landslagssjef Christian Berge, som synes mediene er altfor mye opptatt av Sagosen vs. Hansen.

– Jeg synes Rasmus Lauge var enda bedre mot Norge enn det Mikkel var. Danmark vil være favoritter i finalen, fordi de har hjemmebane. Men hver håndballkamp lever sitt eget liv. Det finnes muligheter, sier Berge.

I den forrige Danmark-kampen valgte Berge at Norge ble liggende med ganske «flatt» forsvar mot Mikkel Hansen – og fikk mye kritikk for det. Men både landslagssjefen og kaptein Bjarte Myrhol avskrev at det var aktuelt med noe «frimerke».

– Vi kan ikke la Mikkel Hansen score 14 ganger igjen, sier Magnus Abelvik Rød. Bare dansken har flere spillemål enn ham selv i VM (43 mot 41).

– Det handler om å stoppe Mikkel, men ikke bare det. Danmark har så mange gode spillere. Vi må ta imot alle. Lauge er også en verdensklassespiller.

Hvordan skal Mikkel Hansen stoppes? Slik svarer Sander Sagosen:

– Vi må gi ham juling. Vi må frem på ham.

Gøran Johannessen sier dette om danskens svakheter:

– Han har vært den desidert beste spilleren i VM hittil. Men han har svakheter. Han er en dårlig forsvarsspiller og er heller ikke veldig god mann-mot-mann. Mikkel trenger å ha gode spillere rundt seg. Men han har jo en sinnssykt god skuddarm og et suverent blikk for spillet.

– Hva gjør dere om Danmark igjen prøver å «ta ut» Sander Sagosen?

– Hvis vi skal vinne, er det ikke bare Sander som skal fungere. Da skal alle fungere.