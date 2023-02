Elverum er blant klubbene som er hacket.

Norske håndballklubber utsatt for omfattende hackerangrep

En rekke norske håndballklubber ble onsdag utsatt for et omfattende dataangrep. Uvedkommende tok kontroll over klubbenes kontoer i sosiale medier.

Elverum er blant klubbene som er rammet. Daglig leder Mads Fredriksen opplyser til NTB at alle andre klubber i Norsk Topphåndball også har de samme problemene.

– Alle klubbene er hacket. Vi må nok bruke ettermiddagen og kvelden på å finne ut hva som har skjedd, sier han.

Østlendingen omtalte saken først.

Da hackingen ble kjent, ble det tatt raske grep for å forhindre at verdier skulle gå tapt.

– Vi fikk sperret bankkortene våre som var registrert på Facebook. Heldigvis fikk hackerne med seg bare rundt fire kroner, sier Fredriksen.

Norsk Topphåndball har ikke besvart NTBs henvendelser.