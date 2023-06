RINGREV: Ole Gustav Gjekstad er klar for sin sjette finale i Champions League.

Ole Gustav Gjekstad aldri nominert som Årets trener: − Merkelig

BUDAPEST (VG) Han kan lede Vipers til den tredje Champions League-triumfen på rad. Det vekker reaksjoner at trenerveteranen Ole Gustav Gjekstad aldri har blitt nominert som Årets trener i norsk idrett.

Landslagssjefene Thorir Hergeirsson og Marit Breivik har begge fått den prestisjefylte prisen på Idrettsgallaen. 55-åringen fra Sandefjord skal ut i sin sjette Champions League-finale når Vipers møter Ferencvaros søndag kveld (kl. 18.00).

– Det er klart det er rart, sier Viaplay-ekspert Gunnar Pettersen til VG. Den tidligere landslagssjefen var Gjekstads trener både på klubb- og landslag da han var aktiv.

Lørdag sikret Vipers seg en ny Champions League-finale etter å ha levert en oppvisning i angrepshåndball før pause.

– Han har kvalifisert Vipers til Final 4 de fire siste gangene og vunnet to av dem hittil. Jeg synes det er merkelig at han ikke har vært nominert som Årets trener i Norge. Jeg tør påstå at det er tøffere konkurranse på klubbsiden enn på landslag, argumenterer Pettersen.

Tidligere har Ole Gustav Gjekstad også vært i tre Champions League-finaler med Larvik, og vunnet en av dem.

– Hergeirsson ble kåret til Årets trener etter «100 år» og 17 medaljer. Det er ikke så enkelt. Men det er ikke tvil om at Gjekstad fortjener å bli nominert, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

Håndballpresidenten er spesielt imponert over Champions League-triumfen for ett år siden.

– Det han gjorde i fjor var kunst. I starten av sesongen så ikke lagets hans ut. Det var fantastisk å se hva Vipers klarte å få til, mener Lio.

– Ole Gustav Gjekstad er en dyktig trener som har gjort en fantastisk jobb med Vipers, skriver Tore Øvrebø i en SMS til VG.

Toppidrettssjefen leder juryen på Idrettsgallaen, som sist ble avholdt 7. januar i år.

– Gjekstad ble vurdert i kategorien Årets trener og nådde ikke opp i et sterkt felt. Det er en samlet jury som står bak vurderingen. Vi går ikke inn på vurderingen av den enkelte kandidat, opplyser Øvrebø.

STYRER VIPERS: Ole Gustav Gjekstad leder Kristiansand-klubben for siste gang søndag.

– Det er hyggelig, det de sier, men det er ikke noe jeg har tenkt over, sier Ole Gustav Gjekstad til VG.

– Jeg er sjefen for et håndballag, men jeg har ikke noe forhold til sånne kåringer, sier han beskjedent.

Jamina Roberts satte inn åtte mål i Champions League-semifinalen. Den svenske 33-åringen har fått en ny vår under Gjekstad.

– Han er en spesiell leder. Han ligner ingen andre jeg har hatt. Han gir oss mye frihet under ansvar, og stoler på at vi gjør det vi skal, beskriver hun.

Gjekstad mener han aldri har vært bedre som trener.

– Jeg kom inn i Vipers etter noen år i privat næringsliv og lærte mye av det. Både om ledelse og andre ting. Til sammen så har det utviklet meg til en bedre kulturbygger, beskriver han.

Men finalen blir hans siste kamp i Vipers. Neste stopp er Odense.

– Fem år i samme klubb er ganske lenge. Du maser på mange av de samme spillerne hver dag. Så det er passe. Jeg er litt utålmodig selv også. Det er greit med endringer, sier Gjekstad.