UTELATT: Anja Andersen er ikke en del av EHFs nye Hall of Fame. Her som Slagelse-trener i 2009.

Legenden Anja Andersen vraket av EHF: − Burde vært opplagt

Det europeiske håndballforbundet feirer 30-årsjubileum med å opprette Hall of Fame. Den danske legenden Anja Andersen er ikke plukket ut blant 28 kvinnelige spillere.

– Hvis man bare ser på det sportslige, så burde det vært opplagt å starte med det beste kortet først. Anja Andersen skulle selvsagt vært tatt med i første omgang, sier dansk TV 2s ekspert Bent Nyegaard.

Cecilie Leganger, Gro Hammerseng-Edin, Heidi Løke og Linn-Kristin Riegelhuth-Koren er med på kvinnesiden. Mens Bjarte Myrhol er eneste norske herrespiller i EHFs Hall of Fame.

Også fem danske spillere er på plass. Camilla Andersen, Mette Vestergaard og Christina Roslyng Christiansen er alle hedret med en plass, mens ofte kontroversielle Anja Andersen er utelatt.

Info EHF’s Hall of Fame Kvinner: Maja Savic, Petra Cumplova Khekova, Christina Roslyng Christiansen, Bojana Popovic, Narcisa Lecusanu, Ausra Fridrikas, Anita Görbicz, Camilla Andersen, Nodjialem Myaro, Irina Poltoratskaya, Gro Hammerseng-Edin, Grit Jurack, Katarina Bulatovic, Mette Vestergaard, Cristina Varzaru, Iris Moorhammer, Stephanie Cano, Linn-Kristin Riegelhuth-Koren, Heidi Løke, Ludmilla Bodnieva, Begona Fernandez, Valerie Nicolas, Jelena Grubisic, Cecilie Leganger, Katalin Palinger, Anja Althaus, Eduarda Amorim Taleska, Linnea Torstensson. Menn: Stefan Kretzschmar, Gudjón Valur Sigurdsson, Michaël Guigou, Nikolaj Jacobsen, Xavier O'callaghan, Daniel Narcisse, Siarhei Rutenka, Momir Ilic, Filip Jicha, Jackson Richardson, Ivano Balic, Enrique Masip, Talant Dujsjebajev, Stefan Lövgren, Kiril Lazarov, Olafur Stefansson, Laszlo Nagy, Victor Tomas, Irfan Smajlagic, Lasse Svan, Vid Kavticnik, Magnus Wislander, Dragan Skrbic, Christian Schwarzer, Carlos Prieto, Bjarte Myrhol, Thierry Omeyer, Tomas Svensson, Arpad Sterbik, Andrei Xepkin, Ola Lindgren, Didier Dinart. Vis mer

Nå 54 år gamle Andersen spilte to perioder i Bækkelaget. Hun vant den gamle cupvinnercupen med Oslo-klubben. Som landslagsspiller var Andersen dominerende da Danmark vant sine første OL, VM og EM-gull på 1990-tallet. Senere trente Anja Andersen danske Slagelse til tre triumfer i Champions League.

– Dette er bare begynnelsen. Mange flere legender kommer til å bli tatt opp i Hall of Fame de neste årene, sier EHFs pressesjef-, Thomas Schöneich, til dansk TV 2.

– Mange i Danmark undrer seg over at Anja Andersen ikke er blant de første 60 spillerne?

– Vi har startet Hall of Fame med 60 spillere. To for hvert år EHF har eksistert. Det vil bli tatt opp vil bli tatt opp mange flere legender de neste årene, gjentar Schöneich.

De 60 spillerne er ifølge EHF plukket ut fra «fantastiske prestasjoner på og utenfor banen samt deres store bidrag til europeisk håndball i løpet av de siste 30 år».