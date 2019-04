SPILLER IKKE: Mari Molid stiller ikke for Larvik mot Vipres 1. mai. Flere andre spillere kan gjøre det samme. Foto: Djorovic, Aleksandar / NTB scanpix

Mari Molid dropper kamp mot Vipers: Kan bli parodi

Mari Molid bekrefter over for VG at hun dropper onsdagens semifinale i håndballsluttspillet mot Vipers. Flere Larvik-spillere kan gjøre det samme. Kampen mellom Norges to beste klubber de siste årene kan ende i parodi.

– Jeg kommer ikke til å spille kamp. Jeg forholder meg til kontrakten som går ut 30. april. Så jeg jeg spilte min siste kamp søndag, sier Mari Molid - med 107 landskamper for Norge - til VG.

Ifølge TV 2 kan flere andre spillere komme til å gjøre det samme. Det er tidligere antydet at klubben kan komme til å stille med jenter 18-spillere mot Vipers, som andre helgen i mai skal kjempe om Champions League-tittelen i Final4 i Budapest.

– Jeg kan ikke si hva de andre gjør, melder Molid - mens keeper Guro Rundbråten sier til VG:

– Jeg har ikke noe svar å gi. Vi er oppsagt. Det er arbeidsforholdet vårt. Vi vet ikke hva som skjer videre.

– Det vet jeg ikke. Eller rettere sagt så har jeg ingen kommentar, sa Mari Finstad Bergum til NTB etter å ha scoret 10 mål da Molde ble slått i kvartfinalen søndag.

Daglig leder i Larvik, Pål Albertsen, vil overfor Fædrelandsvennen, ikke svare på hvilket lag klubben stiller med mot Vipers 1. mai.

– Jeg har snakket en del med Lene (Rantala, trener), men har ikke fått noe direkte spørsmål fra klubben om å spille for dem i mai, sier Molid.

Alle Larvik-spillerne ble oppsagt i månedsskiftet februar/mars og kontraktene ender i månedsskiftet april/april mai.

– Dette handler ikke om at jeg ønsker å ta igjen i forhold til klubben. Men det har vært en veldig turbulent tid. Den har kostet krefter. Vi har fått sparken. Det er vel heller ikke så mange andre som ville ha fortsatt å jobbe i en slik situasjon, sier Mari Molid.

Larviks-spillerne har fri mandag og trønderen kommer heller ikke til å møte på trening tirsdag, som formelt sett er hennes siste arbeidsdag i Larvik. Hun er på flyttefot til Molde. Der skal hun spille neste sesong - i likhet med lagvenninnene Mathilde Rivas-Toft og Hege Løken.

– Jeg måtte si opp leiligheten i Larvik og må være ute av en før 1. mai. Det har vært ganske vanskelig helt siden i februar. Nå føler jeg meg ferdig, sier Molid - som samtidig er klar på at hun er fornøyd med at hennes andre periode i Larvik ble avsluttet med to seire over Molde.

– Det hele er trist. Jeg ønsket jo opprinnelig å spille videre, sier hun.

Publisert: 29.04.19 kl. 12:08