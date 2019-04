Vipers Kristiansand lekte seg til «Final Four»: – Det her er helt vilt

(Vipers - Buducnost 25–18, 49–37 sammenlagt) Vipers ble det tredje norske laget som tar seg til semifinale i den største klubbturneringen noen gang.

Vinnere av Champions League: 2018: Györ

2017: Györ

2016: Bucuresti

2015: Budocnost

2014: Györ

2013: Györ

2012: Budocnost

2011: Larvik

2010: Viborg

2009: Viborg Vis mer vg-expand-down

– Det her er helt vilt. Å vite at vi er et av de fire beste lagene i Europa... Det er helt sykt, sier Emilie Hegh Arntzen til Fædrelandsvennen.

Vipers sikret langt på vei avansement i bortekampen sist helg med 24–19-seier. Og på egen parkett danset Vipers sammenlagt-seieren trygt i land.

11–8-ledelse til pause ble til 24–18-seier. Linn Jørum Sulland sto for seks scoringer. Henny Reistad og Jeanett Kristiansen satte ballen i mål fire ganger.

– Det er åpent

«Final Four» betyr at laget er i Champions League-semifinale i likhet med Rostov Don og Gÿor. Metz og CSM Bucuresti (31–26 til Metz etter kamp én) gjør opp om den siste plassen klokken 20.

– Györ har vært det beste laget i Europa til nå, men vi må se hva vi får. Det blir tøft uansett. Vi kan bli nummer fire, vi kan vinne. Det er åpent, sier Ole Gustav Gjekstad, Vipers-trener, til Fædrelandsvennen.

Det spilles semifinaler, som trekkes senere, lørdag 11. mai i Budapest. Dagen etter er det Champions League-finale i samme by.

Sist et norsk lag kom så langt, var da Larvik tapte finalen mot nettopp Budocnost i 2015.

Foruten Larvik og Vipers er det kun Vestar, to ganger på 70-tallet, som har kommet helt til semifinale i den gjeveste Europa-cupen.

Mørk-mål i comeback

«Norske» Györ tok seg lett forbi Odense med 33–21-seier. Nora Mørk var tilbake for Györ for første gang siden kneskaden i februar 2018.

Mørk scoret to ganger etter pause:

Kari Brattset scoret to mål, mens Veronica Kristiansen og Stine Bredal Oftedal noterte seg for tre scoringer hver. I målet til Györ sto Kari Aalvik Grimsbø.

PS! Vipers-målvakt Katrine Lunde har vunnet Champions League fire ganger. Kun Ausra Fridrikas og Bojana Popovic har vunnet flere, seks ganger.

I fjor tapte Vipers finalen i den nest største Europa-turneringen:

