RÅDGIVER: Stine Skogrand har brukt Karoline Dyhre Breivang som rådgiver gjennom at hun er blitt mor for første gang. Foto: Jostein Overvik

Stine Skogrand sendte babyen hjem: – Mitt hjerte blør

KUMAMOTO (VG) Stine Skogrand (26) hadde det aller tøffest etter det knallharde oppgjøret mot Serbia. Det var ikke lett å sende halvt år gamle Adam hjem igjen til Europa.

Oppdatert nå nettopp

– Det var veldig tungt, sier hun til VG.

Da laget kom sent hjem etter tirsdagens kamp vekket hun den lille sønnen for å ta farvel. Nå skal Skogrand for første gang være to uker borte fra sin lille baby. Hun fikk sove etter hvert, men bråvåknet midt på natten da flyet med Adam og mormor Elisabeth skulle ta av.

les også Stine Bredal Oftedal etter stjernesmellen: – Trenger det helt ekstremt

Duoen har vært med helt siden håndballjentene ble samlet i Oslo 18. november. Nå bærer det hjem til Herning i Danmark der pappa og landslagsspiller, Eivind Tangen, venter.

– Han kommer jo til å ha det helt fint. Det er kun meg. Mitt hjerte blør, beskriver bergenseren.

– Forhåpentligvis skal du gjøre noe du synes er kjempegøy fremover. Det er hardt akkurat når Adam drar, men tankene går raskt over til noe annet. Også har vi jo FaceTime. Du får se de hjemme, selv om det er noe annet å ha dem her, trøster Karoline Dyhre Breivang (39).

TV 3s ekspert i VM har vært Skogrand spesialrådgiver gjennom svangerskapet og opptreningen etterpå. Hun hadde etter eget utsagn selv en krevende stund da hun før VM dro fra datteren Jenny (3) for å være borte omtrent hele adventstiden.

les også Stine Skogrand tok med baby til VM

– Nå er det fullt fokus på VM, sier Stine Skogrand med en profesjonell mine i fjeset.

– Nå kan du for første gang på mange måneder bare tenke på deg selv?

– Og litt på Adam, svarer hun lynraskt med et stort smil.

Det er varme rundt bordet når VG samler de to på Ana Crowne Plaza – spillerhotellet – i millionbyen sør i Japan.

TAKK FOR HJELPEN: Hjertelig møte mellom Stine Skogrand og Karoline Dyhre Breivang i Japan. Foto: Jostein Overvik

– Du skal vite at jeg ser opp til deg, sier Skogrand. Hun var fan av 13 år eldre Breivang allerede som barn.

– Jeg stoler på «Karo». Hun har kontroll på tingene sine. Hun gjør dem ordentlig, sier hun. De spilte sammen for Norge i 2013 og 2014, men Skogrand kom ikke med i mesterskap før under VM i 2015. Da hadde Breivang gitt seg etter 305 landskamper.

les også Heidi Løke spiller sitt 13. mesterskap: Slik holder hun kontakten med barna

Da Skogrand ble gravid i fjor høst kom tanken om å kontakte den tidligere landslagskapteinen, raskt opp.

– Det var henne jeg ville ha hjelp av, sier hun.

– Hun har vært gjennom det samme og gitt meg noen gode tips og øvelser. Det viktigste har gått på styrke kjernemuskulaturen og bekkenbunnen etter fødselen. Hun har betydd en masse, forklarer Skogrand.

– Det er bra å kunne dele, mener Breivang.

– En ting er å få masse øvelser på papir. Noe annet er det å få med erfaringene i tillegg, sier Skogrand og svarer bekreftende på at forholdet mellom dem også har en menneskelig dimensjon.

Stine Skogrand var god i Norges seier over Serbia tirsdag:

– Selvfølgelig. «Karo» er en sykt likandes person.

Karoline Dyhre Breivang synes ikke det er problematisk å jobbe for pressen samtidig som hun har god personlig kontakt med flere av spillerne på landslaget.

– Det er hyggelig å kunne bidra. Selv om jeg jobber som ekspert her så føler jeg at jeg kan jeg kan komme med tips og triks om hva som kan fungere på banen, på en fin måte, sier hun.

Stine Skogrand og Norge går på banen igjen i Aqua Dome torsdag. Da er Angola motstander kl. 12.30 norsk tid.

Publisert: 05.12.19 kl. 09:26 Oppdatert: 05.12.19 kl. 12:52

Mer om