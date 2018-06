VANT ALT: Linn Jørum Sulland og Vipers vant alt denne sesongen. Men klubbens nye trener Ole Gustav Gjekstad er ikke enig i at det er smart å flytte Champions League-plassen fra serie til sluttspill. Her Sulland i sluttspillfinalen mot Larvik. Foto: Alf Øystein Støtvig

Strid om Champions League-plass: – Dette er veldig feil

Publisert: 19.06.18 18:07

HÅNDBALL 2018-06-19T16:07:48Z

Norsk Topphåndball foreslår at Champions League-plassen flyttes til sluttspillet også for kvinneklubbene. Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad er rivende uenig.

– Dette er veldig feil og gambling med rankingen til norsk klubbhåndball i Europa, mener Gjekstad, som akkurat har startet opp trenerjobben hos trippelmester Vipers.

Denne sesongen sikret Kristiansand-klubben seg retten til Champions League ved å vinne eliteserien. Slik blir det ikke kommende sesong om Håndballforbundets styre vedtar forslaget fra toppklubbenes organisasjon.

Norsk Topphåndball (NT) sender tirsdag innstillingen om at kvinnene skal følge etter herrehåndballen, som de fire siste sesongene har gitt Champions League-muligheten til vinneren av sluttspillet. Det anses som en suksess blant klubbene og Elverum, som har vunnet alle fire sesonger, har gjort millionbutikk ut av sluttspillet.

– Vi ser det som uheldig at vi har forskjellig system for kvinner og menn, sier Hein Barthold – daglig leder i Norsk Topphåndball.

Samtidig foreslår NT at kvart, semi og finale skal avgjøres i best av tre kamper – mot to nå. På herresiden skal både finale og semifinale avgjøres i best av fem kamper, mens kvartfinalen beholdes som best av tre.

– Det høyest plasserte laget i eliteserien får fordelen i av hjemmebane først og eventuelt sist. Du kan bomme en gang, men ikke to, argumenterer Barthold. Han mener forandringene er sportslig forsvarlige og en riktig utvikling. Den daglige lederen opplyser at det ikke er full enighet blant klubbene, men at organisasjonen har kommet frem til forslaget etter «undersøkelser og samtaler».

– Jeg er helt uenig. Prinsippet er galt. Champions League-plassen bør gå til den klubben som har vært best gjennom et helt seriespill, sier Ole Gustav Gjekstad . Han mener sjansen øker for at Norge sender feil klubb ut i Champions League, prestere dårlig og dermed kan falle på klubbrankingen til det europeiske håndballforbundet.

Champions League-plassen har kun en sesong ligget i kvinnenes sluttspill. I 2004 røk storfavoritten Larvik, med Gjekstad som trener, sensasjonelt ut i semifinalen. Nordstrand vant og ordningen ble umiddelbart avsluttet.

Nå kan det bli endring igjen.

– Jeg mener også at det er feil at kvalifiseringen til neste sesongs europacup kommer midt oppe i avslutningen av Champions League og EHF-cupen, sier Gjekstad.

Kommende sesong er både Vipers (seriegull) og Larvik (tapende finalist i sluttspillet) direkte kvalifisert for gruppespillet i Champions League. Det samme er Elverum på herresiden. Puljene trekkes 29. juni.

Norsk Topphåndball har også jobbet med et forslag om å utvide eliteseriene fra 12 til 14 lag. Her er meningene også delte. Forslaget skal utredes videre.