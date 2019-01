Sander Sagosen har gitt 90 intervjuer i VM: – Jeg tar det som et kompliment

HÅNDBALL 2019-01-19T12:50:19Z

HERNING (VG) Sander Sagosen (23) ser bare positivt på at han til nå har gitt 80–90 intervjuer under håndball-VM.

Søndag formiddag valgte likevel landslagssjef Christian Berge og pressesjefen Lars Otto Bjørnland å gjennomføre en fem minutters fellesseanse, slik at den norske håndballstjernen kunne slippe alle enkeltintervjuene foran de to viktige kampene mot Egypt (søndag) og Sverige (mandag).

– Ellers måtte de andre gutta vente så lenge på meg og at vi skulle dra med bussen, forklarer Sagosen - og kikker på alle landslagskompisene som sitter rundt, samtidig som de norske pressekorpset flokker seg rundt «gullkalven».

– Er all mediaoppmerksomheten en belastning for deg, spør VG?

– Nei, absolutt ikke. Jeg lever sånn til daglig i Paris. Jeg klarer å legge dette til side når vi går på banen.

Adresseavisen følger opp med «men tar ikke dette energi fra deg»?

– Nei, egentlig ikke. Jeg koser meg bare med det. Jeg tar det som et kompliment at dere er interessert i å snakke med meg.

– Så presset som er på deg kommer først og fremst fra deg selv?

– Ja, det har det vært siden jeg var liten. Jeg legger ekstremt høyt press på meg selv. Det kan ikke måles med presset utenfra.

Pressesjef Lars Otto Bjørnland, som er en ringrev i denne bransjen, forteller:

– Jeg har notert omtrent 80 intervjuer på Sander siden vi kom hit til Danmark. Men så har det nok vært en del som jeg ikke har notert, så i alt er det kanskje 90 intervjuer.

– Grunnen til at han gir et fellesintervju søndag, er at gutta står foran to tøffe og viktige kamper søndag og mandag, forteller Bjørnland - og sammenligner litt med hvordan det var å jobbe med Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt i deres storhetstid.

Landslagssjef Christian Berge sier at han og Bjørnland i fellesskap har tatt avgjørelsen om å skjerme Sagosen litt.

Svenske journalister spurte Sagosen om han synes det er urettferdig at Sverige får et helt døgn mer hvile før den viktige kampen enn Norge mandag. Sverige spiller mot Ungarn lørdag, mens Norge møter Egypt søndag.

– Vi får bruke krefter på det vi kan gjøre noe med. Det er ikke opp meg å bestemme, men hvis jeg hadde lagt det opp, hadde det mest sannsynlig ikke blitt sånn.

Christian Berge kommenterer problemstillingen slik:

– Jeg tenker ikke noe på det. Det er ikke så mye vi kan få gjort med det. Det er en fordel for Sverige, men sånn har det vært i tidligere mesterskap også.

Sander Sagosen mener det kan komme noe godt ut av tapet mot Danmark:

– Absolutt! Vi håper å møte dem igjen. Det er bedre å få et slag i trynet nå enn i mellomspillet. Nå er det opp til oss selv. Vi har alle muligheter til å nå semifinalen vi har drømt om.