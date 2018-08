PÅ RETT VEI: Nora Mørk er på full fart tilbake etter kneskade. Snart kan hun være tilbake i landslagsdrakta. Her fotografert i en kamp mot Ungarn i 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nå tror Nora Mørk på EM-spill – kan gjøre spesielt comeback

HÅNDBALL 2018-08-22T05:07:26Z

Det ser stadig lysere ut for Nora Mørk (27). Etter en kneundersøkelse i Oslo nylig tror hun på EM-spill oppunder jul. Før den tid kan hun gjøre et spesielt comeback som straffeskytter allerede i oktober.

Publisert: 22.08.18 07:07 Oppdatert: 22.08.18 07:46

– Ja, jeg tror på EM, svarer hun på VGs spørsmål.

Testene på Olympiatoppen viste at hun ligger godt foran skjema på det fysiske. Det som gjenstår er at selve korsbåndet gror ferdig etter operasjonen i begynnelsen av februar.

– Så langt har det gått veldig bra. Hun ligger litt foran på mange ting. Men det gjenstår å gjøre korsbåndet robust for bevegelsene i håndball, sier fysioterapeut Håvard Moksnes ved Olympiatoppen.

– Dette er en tålmodighetsprøve. Men jeg har fått beskjed om at jeg ligger veldig godt an. Kroppen kjennes helt klar ut, sier hun selv.

Håndballjentene har egentlig en regel om at korsbåndopererte spillere ikke skal brukes på landslaget før det har gått 12 måneder. Men landslagssjef Thorir Hergeirsson har satt døren på gløtt, mens lege Anne Froholdt har sagt:

– Nora må rekke å spille for fullt i november for at hun skal være aktuell for mesterskapet.

Og nettopp det er planen: I november skal hun tilbake for fullt i Györ. Men slik det ser ut nå, skal hun før den tid inn på laget i Györ. Mørk skal i løpet av oktober komme tilbake i lagoppstillingen og kunne komme inn som spesialist på syvmetere.

– Det er snakk om å ta straffer og spurte ut på benken igjen, forteller hun.

Nora Mørk kom tilbake i forsiktig håndballtrening i juli. Nå har hun nettopp begynt å spille i forsvar i Györs sesongoppkjøring. Vinteren, våren og sommeren har inneholdt svært mye fysisk trening. Hun tok 12 dagers sommerferie, men selvsagt med trening. Resultatet er at hun aldri har vært bedre rustet rent fysisk.

– Men nå gleder jeg meg til å kutte ned på styrketreningen, sier hun.

Nora Mørk har fått tett oppfølging i både Ungarn og Norge de siste syv månedene. I Norge har hun i tillegg til Moksnes jobbet tett med Claude Lebreux og Benjamin Jensen på det motoriske og fysiske. Hun har i samarbeid med Olympiatoppen utarbeidet en «comeback-liste». Fra den plukker Mørk ut fem momenter foran hver trening.

– EM er så absolutt innen rekkevidde. Så gjenstår det å se hvordan kneet reagerer når håndballbevegelsene kommer for fullt. EM betyr mange kamper på kort tid. Så det må nok eventuelt bli en diskusjon rundt totalbelastningen, sier Håvard Moksnes.

Hun har kommende sesong fire norske lagvenninner i Györ. Stine Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen, Kari Brattset og Kari Aalvik Grimsbø.

– Vi bor tett på hver andre og har det veldig bra i Ungarn. Det gjør det lettere for meg å komme tilbake når jeg spiller med folk jeg kjenner så godt sier Nora Mørk og fremhever også det gode forholdet til Eduarda Amorim. Den brasilianske stjernen deler sine erfaringer etter flere alvorlige kneskader.

Landslaget samles foran EM i Frankrike 19. november. Etter å ha møtt Ungarn, Danmark og Frankrike i Telenor Arena i Bærum, braker mesterskapet løs mot Tyskland i Brest 1. desember.

Seier i EM gir billett til OL i Tokyo om to år. Nora Mørks aller største mål de kommende sesongene.