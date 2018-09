Ristet av seg Mørk-nyhetene med Golden League-seier

HÅNDBALL 2018-09-30T16:29:02Z

(Danmark - Norge 20–25) Amanda Kurtovic blir trolig en nøkkelspiller for Norge i skadefraværet til Nora Mørk. I prestisjeduellen mot Danmark viste hun litt av hva hun har å by på.

Publisert: 30.09.18 18:29 Oppdatert: 30.09.18 18:59

Få timer etter at den nedslående beskjeden om at Nora Mørk må gjennom en ny operasjon i kneet , og etter all sannsynlighet mister EM i desember, var det duket for prestisjeduell mellom Danmark og Norge i Golden League.

Oppgjøret vant Norge til slutt 25–20, og gikk dermed til topps i firenasjonersturneringen - blant annet etter tidvis godt spill av nevnte Kurtovic.

I skadefraværet til Nora Mørk får trolig en nøkkelrolle på det norske landslaget framover. I lag med Stine Skogrand er hun den naturlige erstatteren for backplassen på landslaget.

I seieren mot Danmark viste Kurtovic, spesielt i førsteomgang, at hun har kvaliteter å bidra med for det norske landslaget.

– Kurtovic har vært aktiv og flink, mens Stine Skogrand tidvis har vært bra, konkluderte TV 2-kommentatorene i pausen.

Kurtovic banket til slutt inn fire av Norges mål.

Søndagens kamp var landslagets siste før EM-troppen tas ut i begynnelsen av november. I tillegg til Kurtovic og Skogrand, er defensivt sterke Silje Waade en opplagt kandidat som erstatter for Nora Mørk. Mørk-skaden kan dessuten åpne opp for at Henny Reistad - som scoret ni mål på sine ti første rekruttlandskamper i Danmark - kan bli tatt ut i EM-troppen.

– Det svinger for mye

Norge tok initiativ fra start av og ledet tidlig 8–5. En svak periode gjorde at Danmark gikk opp i 11–10, men fire kjappe scoringer gjorde at Norge til slutt gikk til pause med 14–12-ledelse.

– Det svinger litt for vår del. Vi ønsker selvsagt å framstå både mer stabile både offensivt og defensivt, fastslo Norge-assistent Mia Hermansson-Högdahl overfor TV 2 i pausen.

I andreomgang hadde Norge stort sett kontroll på det som ble et målfattig og litt rotete oppgjør.

Norge lå foran hele veien, og vant til slutt 25–20.

– Det viktigste er prosessen. Jeg synes vi er litt rufsete i returene og forsvarsspillet, men jeg synes vi spiller oss opp. Bortsett fra avslutningene. Vi må score flere mål, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2.