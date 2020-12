EM UTEN SMERTESTILLENDE: Nora Mørk på vei ut fra trening i Kolding. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Nora Mørk kutter ut smertestillende: − Jeg vil vite hvordan kroppen reagerer

KOLDING (VG) Håndball-EM kan gi Nora Mørk åtte tøffe kamper på bare 18 dager. Hun har 10 kneoperasjoner bak seg. Men opplyser at hun ikke bruker smertestillende medisiner for å komme på banen. Det er det en klar årsak til.

VG har gjennom flere topputøveres historier satt søkelyset på bruk av smertestillende medikamenter i idretten. Nora Mørks tidligere lagvenninne på klubb- og landslag, Gro Hammerseng-Edin, forteller at hun de siste årene av karrieren tok Voltaren hver dag.

– Under dette mesterskapet har jeg ikke tatt noen ting. Det betyr at jeg fungerer godt og kroppen responderer slik den skal. Det er godt å vite det, sier Nora Mørk etter 22 EM-scoringer i gruppespillet. Lørdag leverte hun verdensklasse 10 poeng i maltrakteringen av Tyskland.

Hun var så sent som i februar gjennom et mindre inngrep i kneet. Det har vært naturlig å bruke smertestillende etter operasjoner.

– Jeg har de siste årene valgt å ta minst mulig smertestillende. Jeg vil vite hvordan kroppen reagerer etter trening. Det er klart at det er fort gjort å bare fortsette å ta ting i en sånn situasjon. Men jeg har tatt minst mulig i opptreningen fordi jeg vil vite hvordan kroppen fungerer, sier hun.

Da hun kom inn på landslaget for 10 år siden var Hammerseng-Edin den store ledestjernen. Mørk fortsatte å spille med henne i Larvik frem til Györ-overgangen i 2016.

– Jeg begynte å spørre meg selv om hvilken rollemodell jeg var. Jeg hadde en kjempesliten kropp og hadde vondt over alt. I stedet for å roe ned treningen eller stå over noen kamper, tok jeg Voltaren for å orke kjøret. Det er ikke verdens beste signal å sende til unge spillere. Akkurat den biten der er jeg ikke så stolt av. Jeg gikk foran som et dårlig eksempel – spesielt for dem som selv slet med skader, forteller Hammerseng-Edin i sitt oppgjør med overforbruket.

– Jeg kan ikke huske at jeg har blitt påvirket av Gro sitt forbruk, sier Mørk foran tre kamper i hovedrunden i Kolding.

Angrepsesset mistet to år mellom 2011 og 2013 på grunn av sine kneskader. Men føler ikke at hun ble negativt påvirket som ung spiller med store skadeproblemer. Gro Hammerseng-Edin angrer i dag på det tøffe løpet hun kjørte frem mot karrierens slutt i 2017.

– Jeg har alltid sett på Gro som en beintøff dame som har lyst til å gjøre alt for å spille og alt for vinne. Det handler om vinner- og konkurranseinstinkt. Det er vanskelig å legge fra seg. Det er det ingen tvil om. Vi driver med toppidrett og vil gjerne prestere, sier Nora Mørk og legger til:

– Jeg tenker at vi bør høre på hva medisinsk personell sier, men det er klart det er vanskelig i en konkurransesituasjon. Man har lyst til å spille. Da kan smertestillende hjelpe selvfølgelig, poengterer hun.

– Noen perioder er spesielle og man har veldig lyst til å vinne. Så kan man forhøre seg. Men til syvende og sist er det ens eget ansvar. Vi er voksne mennesker, men noen ganger er det vanskelig å skille, medgir Nora Mørk.

Dansk forskning viser at virkestoffet diklofenak, som blant annet finnes i Voltaren, kan øke risikoen for å bli rammet av hjerte – og karsykdommer med opptil 50 prosent, sammenlignet med om man ikke tar noe legemiddel. Hyppig bruk av NSAIDs – betennelsesdempende legemidler uten steroider – kan også føre til magesår.

FORSKJELLIGE: Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal er håndballjentenes Knoll og Tott. Men bestevennenes skadehistorikk er veldig ulik. Mørk har hatt 10 operasjoner mens Bredal Oftedal aldri har hatt et karrieretruende skade. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Det er klart man ikke vet langtidsvirkningene. Men så lenge man bruker laglegen eller fysioterapeuten så tar man bare det som er forsvarlig. Så synes jeg en skal holde seg til det, sier Nora Mørk.

Hun får følge av Stine Bredal Oftedal.

– Det viktigste er å følge anbefalingene til det medisinske teamet. Det er helt sikkert noen spillere – som Gro – som har brukt for mye og har følt at de trenger det. Jeg håper og tror det er de aller færreste. Men noen spillere gjør det og det er viktig å ta dette på alvor, sier landslagskapteinen som sjelden er skadet.

– Personlig har jeg omtrent aldri brukt smertestillende. Jeg har vært heldig og brukt bare den dosen jeg skal – og aldri noe mer – ved skader, sier hun.

Heller ikke strekspiller Kari Brattset Dale er ofte skadet. Hun er utdannet osteopat og kombinerte tidligere håndballkarrieren med manuell behandling av muskel- og skjelletplager.

– Jeg har en liten kjepphest her. Det er viktig at spillere får tid å bli bra før de kommer på tilbake på banen. Hvis du spiller med smertestillende, så vil du jo bare maskere en skade som likevel er der, sier Brattset Dale som i likhet med Mørk og Bredal Oftedal har vært blant Norges aller beste spillere i EM-starten.

Det betyr imidlertid ikke Györ-stjernen vil ofre en EM-finale mot ikke å ta en smertestillende eller betennelsesdempende pille.

– Det er veldig situasjonsbestemt. Jeg ville ha stått over en vanlig seriekamp og heller blitt helt frisk. Så har du situasjoner hvor det handler om en finale. Da vil situasjonen være litt annerledes og jeg ville kanskje vurdert å gjøre det for en gangs skyld, sier hun. Kari Brattset Dale anbefaler alle å trene seg rolig opp igjen etter en skade i stedet for å gjøre en rask retur til banen ved hjelp av medikamenter.

Gro Hammerseng-Edin fortalte i VG-artikkelen om en litt annen virkelighet. Det hendte ifølge henne at smertestillende ble delt mellom spillerne i garderoben.

– Det er ikke bra. Det blir helt feil, sier hennes etterfølger som landslagskaptein, Stine Bredal Oftedal.

Publisert: 10.12.20 kl. 04:14