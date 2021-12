forrige













Sandra Toft gråt: Danmark kan endelig juble for medalje

GRANOLLERS (VG) (Danmark – Spania 35–28) Hun er blitt kåret til EMs beste målvakt to ganger. 32 år gammel gråt Sandra Toft etter sin første medalje i et internasjonalt seniormesterskap.

– Selvfølgelig kom det noen tårer. Jeg har ventet på denne medaljen i mange, mange år, sier en lykkelig Toft på VGs spørsmål.

– Jeg har det mye bedre enn jeg pleier å ha det når jeg drar hjem fra et mesterskap. Jeg debuterte i 2008 og dette er min første medalje. Den er veldig deilig å få, beskriver hun.

De danske jentene har sjelden klart å riste av seg skuffelsen etter at finaledrømmen har gått i knas. Senest under EM hjemme i Herning fjor gikk de på et knusende tap for overraskelsen Kroatia i bronsefinalen. Totalt har de «hvide og røde» tapt seks av åtte bronsefinaler siden 1995, ifølge dansk TV 2.

Men i Granollers gikk det annerledes.De danske jentene var nede i knestående etter et bittert 22–23-tap for OL-vinner Frankrike fredag. men tok raskt initiativet mot vertsnasjonen Spania.

– Vi har vokst og lært å våre mange feil heldigvis og nå skal vi på podiet, sier Sandra Toft.

Den Larvik-keeper var god i mål og fremover stemte det godt for Kristina Jørgensen & co. Danmark ledet 16–13 ved pause.

I 2. omgang fortsatte Danmark-kapteinen å vise hvem som var sjefen på banen. Toft reddet blant annet en straffe. Etter kampen ble hun kåret til banens beste.

De danske jentene feiret og tok til slutt lagbilde. En tårevåt Toft holdt frem trøyen til Mia Rej som ble kneskadet i VM-premieren mot Tunisia 2. desember.

Spanjolene prøvde å legge ut VMs mest offensive forsvar, men de danske jentene spilte seg enkelt til målsjanser. Louise Burgaard (7 mål) og Anne Mette Hansen (6 mål) traff på nesten alle sine skudd.

– Jeg synes vi var fu..... gode, beskriver Toft.

Dermed kunne de slippe bronsejubelen løs.

BRONSE: Matte Tranborg og Danmark slo Spania klart.

– Jeg kjenner at jeg blir rørt. Det er hardt arbeid som kulminerer i dag, sier Katrine Heindahl til TV3.

– Det er bare fantastisk og viser hvilken gruppe vi er. Vi tror på hverandre og det konseptet vi har avtalt. Dette er bare starten, lover hun.

RØRT: Rikke Iversen (t.v.) og Kathrine Heindahl gråter en skvett for seieren.

De danske jentene vant sin første medalje siden VM i Serbia for åtte år siden. Også da ble det bronse – Danmarks eneste medalje etter at storhetstiden tok slutt med de tredje strake OL-gullet og EM-sølv i 2004.

Nå har Jesper Jensen bygd opp et dansk lag som har hevet seg vesentlig etter den skuffende 9.-plassen under VM i Japan for to år siden. Til daglig er Jensen klubbtrener i Esbjerg for Henny Reistad og flere norske landslagsspillere.

Neste sesong skal også Nora Mørk trene og spille under den danske landslagssjefen.