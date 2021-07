OL NUMMER TRE: Camilla Herrem spiller sitt tredje OL i Tokyo. Her på vei inn til pressetreff med OL-dronning Katrine Lunde (to gull) og debutant Stine Skogrand. Til venstre pressesjef, Halvor Lea. Foto: Bjørn S. Delebekk

Camilla Herrems verste opplevelse: − Jeg følte meg som en sviker

TOKYO (VG) Søndag er hun tilbake i OL. Camilla Herrem (34) hadde det verre enn verst etter den siste bommen i semifinaledramaet for fem år siden. I TV-studio etterpå følte Herrem at hun ble pisket offentlig.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Hun har satt så mange iskalde lobber. Det er en Herrem-spesialitet som også ligger øverst i verktøykassen på vei inn i Tokyo-OL. Men da hun helt til slutt i ekstraomgangene skulle utligne i thrilleren mot Russland, gikk det galt.

Håndleddet fikk ikke gitt ballen den lille bevegelsen som skulle ha vippet den inn i motsatt hjørnet. Ballen gikk i stedet utenfor stolpen, Russland vant 38–37 og ble to dager senere belønnet med OL-gullet.

– Det var uten sidestykke mitt verste øyeblikk på håndballbanen. Jeg følte meg som en sviker, som hadde ødelagt kvelden for både kronprins Haakon på tribunen og alle de som satt hjemme i Norge midt på natten for å se oss komme til vår tredje strake OL-finale.

Ordene er hentet fra Herrems selvbiografi «Camilla uten filter» – skrevet av journalisten Geir Svardal. Der bruker venstrekanten nesten tre sider på å beskrive sin karrieres verste opplevelse rent sportslig.

Lørdag kveld japansk tid møtte Herrem pressen for siste gang før OL-åpningen søndag (kl. 9.15 norsk tid).

– Jeg tenker at det er fem år siden. Det er ikke noen grunn til å tenke på den nå. Det er bare å snakke om den så mye man vil, sier Herrem som er innforstått med at VG siterer fra boken hennes rett foran et nytt OL.

TRØSTET: Herrem fikk støtte av nåværende TV 4-ekspert Ida Alstad etter bommen.

For tårene rant hos alle de gullhungrige håndballjentene 18. august 2016. Fortvilelsen var total. Herrem ble raskt hentet inn til TV 2s studio hvor anker Julie Strømsvåg og ekspert Randi Gustad viste henne stor forståelse.

Strømsvåg: – Vi føler med deg nå, Camilla ...

Herrem: – Nei ... det var en god sjanse ... jeg gjør ikke det jeg skal. Den går ikke i mål.

Håndballkyndige Gustad (50 landskamper) fulgte opp med at venstrekanten gjorde et riktig valg, men ikke hadde marginene med seg. Samtidig fikk Herrem se TV-bildene av bommen.

I boken står det at hun følte det som å bli pisket offentlig å se reprisen.

– Det er utrolig kjipt av meg som klarer å ødelegge for hele laget og hele Norge, fikk Herrem stotret frem.

Det ble ikke mye søvn den natten. Hun pratet litt med familien etter den vonde opplevelsen og fikk «vasket hodet» på en trening morgenen etter. Tilbake på rommet slo Herrem opp Mac-en sin. Den rant over av meldinger. Det rørte henne dypt.

Herrem i boken:

– Jeg ble sittende og gape, mens jeg leste den ene støtteerklæringen etter den andre, mange fra folk jeg kjente, men enda flere fra mennesker jeg ikke har møtt, men som hadde skrevet at jeg ikke måtte klandre meg selv, og at de følte med meg. Jeg leste hver og en melding mens jeg blunket vekk nye tårer, rørt over all omsorgen, som avsenderne umulig kunne forestille seg kraften i. Da jeg klappet igjen lokket på maskinen, var energien tilbake.

I bronsefinalen påfølgende dag var hun tilbake med fire scoringer i Norges storseier over Nederland.

TØFT ÅR: Camilla Herrem har bare spilt åtte håndballkamper de syv siste månedene, men føler seg veldig klar for et nytt OL. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hun ble kåret til beste venstrekant både i VM 2019 og EM 2020. Men i 2021 har pandemien snytt Herrem for det neste. Hun har kun spilt to kamper med klubblaget Sola og seks oppgjør med landslaget siden suksessen i Danmark rett før jul.

– Det har vært et krevende år. Jeg har ventet og ventet og jeg begynner å bli ekstremt lei av smittevernet, det må jeg være ærlig å si. Men formen kjennes veldig fin ut. Jeg både håper og tror jeg har det skal for å være best når det gjelder.

I de to kampene mot Frankrike i begynnelsen av juli imponerte hun med 13 mål på bare 15 skudd. Den norske kontringsmaskinen herjet mot en av de største OL-favorittene utenom Norge.

– Hvis vi får satt forsvaret, så skal jeg springe som bare det, lover Herrem.

Tross gull i London-OL 2012 og bronse i Rio har hun bare opplevd tap i OL-åpningen (23–24 mot Frankrike/28–31 mot Brasil).

– Det tenker jeg egentlig ikke på. Vi har tapt andre åpningskamper også, men jeg blir ikke stresset av sånne ting. Det glemmer jeg fort, sier Herrem med en colaflaske fra OL-sponsoren foran seg. Tilgangen på yndlingsdrikken er nær total i Tokyo.

– Jeg er strålende fornøyd. Jeg kan ikke klage. Ikke sant, Thorir?

Herrem glimter til med spørsmål direkte til landslagssjef Hergeirsson. Etter EM-suksessen i desember fortalte de to historien om da hun drakk cola til frokost den første gangen de møttes.

– Det får være dine ord, svarte Hergeirsson på Herrems lille utfordring. Latteren runget i den lille pressekonferansesalen i deltagerlandsbyen Olympic Village.

Man kan trygt si at stemningen har snudd siden 18. august 2016.

