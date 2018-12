Stortalent (18) med i Berges VM-tropp

HÅNDBALL

Christian Berge presenterte i kveld den endelige VM-troppen for herrelandslaget, der var det en stor overraskelse.

18 år gamle Alexander Blonz, som spiller for Viking i 1. divisjon, er med i troppen som venstrekant sammen med Flensburg-profil Magnus Jøndalm slik VG skrev fredag ettermiddag.

Det bekrefter også håndballforbundet , som har offentliggjort troppen.

Her er troppen: Målvakter:

16 Espen Christensen, GWD Minden (Kamper/Mål: 085/002)

30 Torbjørn Bergerud, SG Flensburg-Handewitt (055/000) Utespillere:

8 Bjarte Myrhol, Skjern Håndbold (223/682)

21 Magnus Gullerud, GWD Minden (103/116)

9 Henrik Jakobsen, Fenix Toulouse Handball (030/034)

11 Petter Øverby, HC Erlangen (047/015)

89 Espen Lie Hansen, HBC Nantes (146/433)

24 Christian O'Sullivan *), SC Magdeburg (094/153)

5 Sander Sagosen, Paris Saint-Germain Handball (078/331)

23 Gøran Johannessen *), SG Flensburg-Handewitt (045/077)

10 Magnus Fredriksen, Elverum Håndball (005/006)

25 Eivind Tangen, Skjern Håndbold (064/101)

15 Kent Robin Tønnesen, Telekom Vezprèm HC (098/262)

77 Magnus Abelvik Rød, SG Flensburg-Handewitt (031/035)

19 Kristian Bjørnsen, HSG Wetzlar (097/452)

44 Kevin Maagerø Gulliksen, GWD Minden (010/007)

17 Magnus Jøndal, SG Flensburg-Handewitt (125/345)

71 Alexander C. Blonz, Viking Håndball (000/000)

18-åringen har ennå ikke debutert for det norske landslaget.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse, og at det skjer så tidlig kom som et sjokk, sier Blonz til TV3 på direkten.

– Jeg har fulgt han ganske lenge. En spiller med vanvittig treningskultur, som har x-faktor og ønsker å bli en fantastisk håndballspiller. Det kommer han til å bli, forklarer Berge, som også slår fast at Blonz vil få spilletid i mesterskapet.

Blonz, som har franske aner, skrev denne uken under for Elverum fra neste sesong. Han har herjet for Viking i den nest øverste divisjonen denne sesongen, og står med 74 mål på 12 kamper hittil denne sesongen.

På yngre landslag har han spilt 28 kamper, og notert seg for 96 mål.

– Det blir veldig spesielt å møte spillere jeg kun har sett på TV, forklarte han til TV3 om tankene om å spille VM i januar.

Landslagssjef Christian Berge presenterte VM-troppen til mesterskapet i januar i TV3s studio i Paris i kveld, hvor kvinnene nå spiller EM, sammen med sin fremste nøkkelspiller, PSG-stjernen Sander Sagosen.

Der var det blant annet ikke plass til strekspiller og Drammen-profil Joakim Hykkerud eller Kiel-proff Harald Reinkind. Gøran Sørheim og keeper Kristian Søverås er også ute av troppen som spilte EM i Kroatia i januar i år. Berge tar kun med seg to keepere i troppen.

Kevin Maagerø Gulliksen og Magnus Fredriksen får begge sin mesterskapsdebut.

VM spilles i Danmark og Tyskland fra 10. til 27. januar. Norges gruppespill og hovedrunde går begge i Herning.

Norge tok sølv i mesterskapet for to år siden.

– Vi sikter på VM-gullet, sa Sagosen til TV 2 etter 43–31-seieren over VM-motstander Østerrike i oktober.

Danmark, Chile, Saudi-Arabia og Tunisia er de øvrige lagene i gruppen.