VM I BOXEN: Bjarte Myrhol er spesielt glad for å spille VM i Hernings store arena «Boxen». Han spiller for Skjern i Danmark – også disse går til VM med stor erfaring fra dansk håndball: (fra venstre) keepertrener Steinar Ege, Torbjørn Bergerud, Magnus Gullerud, Espen Lie Hansen, Eivind Tangen, Petter Øverby, assistenttrener Børge Lund, Magnus Jøndal, Henrik Jakobsen, Espen Christensen, Gøran Johannessen, Sander Sagosen og landslagssjef Christian Berge. Foto: Bjørn S. Delebekk

Deiligst å være Bjarte i Danmark: Slipper savnet av ungene

HERNING (VG) Nesten hele den norske VM-troppen har spilt for danske klubber. Men ingen nordmenn har mer hjemmebane enn Bjarte Myrhol (36) i Danmark. For kapteinen betyr det ekstremt mye å spille mesterskapet nettopp her.

Publisert: 11.01.19 08:42 Oppdatert: 11.01.19 09:17

– Den største utfordringen min i de siste mesterskapene har vært savnet av ungene, sier Myrhol til VG.

Men i Danmark er det annerledes for lagkapteinen. Han spiller i Skjern 35 minutters kjøretur fra VM-byen Herning. Onsdag hadde han sin egen velkomstkomité da håndballgutta ankom Scandic Regina Hotell i byen midt på Jylland: Kona Charlotte og barna Rasmus (6) og Veslemøy (4) ønsket pappa velkommen hjem fra treningsleir i Norge.

– Ungene fikk se hvor jeg skal bo og får et forhold til hvor jeg er. Det betyr mye, sier familiekjære Myrhol.

Etter å ha sjekket inn på hotellet ble han med familien hjem litt lenger sør på Jylland.

– Jeg fikk lagt ungene og fikk en brødskive på kjøkkenbenken. Det var deilig, beskriver han.

Landslaget har vært samlet siden 1. januar. Norge håper at VM først tar slutt med finalen i Boxen 27. januar.

Det er fjerde året på rad Myrhol har årets første måned borte fra dem han er aller mest glad i. Årets VM arrangeres både i Danmark og Tyskland, men Norge skal eventuelt bare spille semifinale i Hamburg. Ellers spilles alle kamper i Herning om da Norge ikke – mot formoding – havner i taperturneringen Presidents Cup.

– Det har vært tungt å være en måned borte fra dem. Men nå fikk jeg treffe ungene og de kommer på kampen mot Tunisia fredag. Bare å få noen små drypp håper jeg at kan gi meg en «boost».

Familien var begrunnelsen da Myrhol i 2015 forlot stjernetilværelsen i tyske Rhein-Neckar Löwen. Han dro til danske Skjern – antallet reisedøgn ble nesten halvert – og Myrhol ble ikke dårligere. Han ble derimot kåret til verdens beste strekspiller i 2017.

VGs oversikt viser at 11 av 18 norske VM-spillere og tre norske trenere har til sammen 35 sesongers fartstid fra dansk håndball.

Norge i Danmark I den norske VM-troppen har disse erfaring fra Danmark. Torbjørn Bergerud, Holstebro (2016–18) Espen Christensen, GOG Håndball (2015–17) Sander Sagosen, Aalborg (2014–17) Bjarte Myrhol, Skjern (2015–2019) Henrik Jakobsen (2015–18) Petter Øverby, Kolding København (2017–18) Espen L. Hansen, Bjerringbro-S./Midtjylland (2011–12/2016–18) Gøran Johannessen, GOG Håndbold (2016–18) Eivind Tangen, Midtjylland/Skjern (2016–19) Magnus Jøndal, GOG Håndbold (2016–18) Landslagssjef Christian Berge, Aarhus (2007–08) Assistenttrener Børge Lund, Aalborg (2006–07) Keepertrener Steinar Ege, FCK Håndbold/AG København (2006–12)

– Livskvaliteten i Danmark er god. Ligaen her er veldig god som et mellomsteg for norske spillere, eller som et siste steg for meg, ler Myrhol, – som er regjerende danske mester for Skjern.

– Og så er det en helt annen økonomi enn i Norge, legger han til.

gså Christian Berge har hatt et år i dansk håndball. Etter proffkarrieren i Flensburg tok landslagssjefen ett år som spillende assistenttrener i Aarhus.

– Jeg synes det er fint mesterskapet spilles her. Danskene er glade i håndball. Det blir fullt i hallen. Det kommer til å bli jævlig moro, sier Berge med stor forventning i stemmen foran møtet med 12.500 tilskuere i «Boxen» – arenaen der Norge har sopt inn både VM- og EM-gull i kvinnehåndball.

Norges gruppespill i VM starter mot Tunisia fredag, fortsetter med Saudi-Arabia (lørdag), Østerrike (mandag), Chile (tirsdag) før alt går opp i en høyere enhet i gruppefinalen mot Danmark torsdag i neste uke.

– Jeg vet at danskene er sultne. Så skal vi se hva vi får til mot dem. Men akkurat nå er det bare Tunisia som står i hodet mitt, sier Berge – og vet at det ligger an til en svært interessant hovedrunde også i Herning.

Sverige. Ungarn og Qatar kan fort bli motstandere.

Danmark gjør det alltid bra når de arrangerer håndballmesterskap, men har tross sine to seire i EM og OL-gullet i Rio, aldri vunnet på hjemmebane. Det ble sølv etter finaletap for Frankrike i 2014-EM og tap i bronsefinalen da danskene sist arrangerte VM for herrer tilbake i 1978.

Nå går også Norge etter VM-gullet. Men Mikkel Hansen & co. tapte VM-finalen både 2013 og 2011 – og tørster minst like mye etter VM-gullet som Sander Sagosen og Norge.

– Dette er ikke langt fra hjemmebane. Det føles godt å spille VM her. Jeg trives i Danmark, sier Torbjørn Bergerud – keeperen med dansk mor. Mellomnavnet Sittrup kommer fra Holstebro hvor Bergerud spilte i to år før han sist sommer flyttet til Flensburg.

Også Sander Sagosen har opplevd mye i Danmark. Han dro til Aalborg som 18-åring i 2014 og endte med å toppe sine danske år med å spille klubben til et dansk mesterskap tre år senere.

– Det er ikke veldig spesielt for meg å spille i Danmark. Men det er artig at det er så nært Norge. Vi håper på mange nordmenn på tribunen og full hall. Det er nesten hjemmebane, sier Sander Sagosen, som mesterskapsdebuterte da Norge ble slått rett ut av EM i Danmark for fem år siden.

– Er Danmark favoritter på hjemmebane?

– Nei, de er ikke storfavoritter. Men Danmark ser like bra ut som Sverige, Tyskland, Frankrike og Norge, svarer Sagosen, som for lengst har sagt at han har lyst på VM-gullet.

Men noen slik målsetting har laget som sådan ikke satt, opplyser Christian Berge:

– Det har vi ikke snakket om. Vi tar kamp for kamp og skal bare vinne den neste.

Pluss at det skal være dejlig å være norsk i Danmark.