«Kjedelige» Jøndal scorer på alt: – Bedre enn verdens beste

HÅNDBALL 2019-01-23T09:25:23Z

HERNING (VG) Magnus Jøndal (30) bestemmer seg ikke før han ligger i luften hvor han skal skyte. På syv kamper i VM har han smått utrolige 91 prosent uttelling.

Når VG ber TV3-eksperten Joachim Boldsen sammenligne ham med «verdens beste venstrekant», tyskeren Uwe Gensheimer, svarer dansken:

– Jeg synes Jøndal er bedre. Han er komplett, fordi han spiller forsvar i høy klasse. Det klarer ikke Gensheimer. Gensheimer har kanskje flere varianter til å score, men det gjør ikke noe - så lenge Jøndal scorer.

– Derfor synes jeg Jøndal er bedre nå, men han er nok ikke mer populær og blir nok heller aldri det.

– Hvorfor?

– Fordi Gensheimer liker å uttale seg og liker å være på sosiale medier. Det skal du gjøre for å bli populær nå for tiden. Jøndal er stille og rolig. Noen vil si han er kjedelig, men han leverer når han skal - på banen. Min konklusjon er at Jøndal er den beste venstrekanten i dette VM, sier dansken med bakgrunn i samme klubb som Jøndal, Flensburg-Handewitt.

– Hadde Jøndal brukt voks eller gelé i håret, så hadde vært en verdensstjerne, sa Boldsens TV3-kollega Ole Erevik etter at Jøndal hadde scoret på 11 av 11 mot Sverige da Norge måtte vinne for å ha muligheten til å nå VM-semifinalen.

– Magnus er iskald, sier TV 2-ekspert Bent Svele til VG.

Tallenes tale etter syv norske VM-kamper skremmer vettet av enhver målvakt:

* Treff på 39 av 43 skuddforsøk.

* Av 21 forsøk fra kanten, er 19 blitt mål.

* Fra straffemerket har han scoret på 12 av 13.

* Kontringer har gitt mål på åtte av ni forsøk.

Ingen av de andre storscorerne i verdensmesterskapet har i nærheten av Jøndals uttellingsprosent (selv om fire-fem har flere scoringer).

– Tidligere har jeg bestemt meg mer på forhånd hvor jeg skal skyte. Jeg prøver jeg heller å ta god sats og bestemme meg i luften, forteller den sindige østfoldingen i intervjusonen i Boxen i Herning – der kona Emilie og datteren Sofie venter på ham etter at journalistene er ferdig med sitt.

Når vi møter ham på en kafé i Herning dagen etter forteller Jøndal hvordan har stått mye igjen etter treningene og trent skudd etter skudd.

– Har du noen planer om å bli mindre «kjedelig»?

– Jeg er stille og rolig og tiltrekker meg nok ikke mest oppmerksomhet. Jeg regner med at det er håndballferdighetene som har mest å si, ikke alt annet.

– Hva sier du om at Boldsen sammenligner dem med Gensheimer?

– Jeg tenker ikke så mye på sammenligning med andre spillere. Jeg fokuserer på å utvikle meg selv. Andre får debattere det der!

Men etter Norges seier mot Sverige er mange som ville ha en bit av Magnus Jøndal. Det ser ikke ut til å plage ham.

– Når du setter det første skuddet, så får du enda mer godfølelsen og overtaket på keeperne. Du føler at du ikke kan bomme, sa han til oss etter Sverige-kampen.

Bent Svele er imponert av det Jøndal har gjort.

– Etter å ha skiftet fra Danmark til det tyske topplaget Flensburg- Handewitt, slet han litt med spilletid i starten på sesongen. Nå viser absolutt verdensklasse.

– Og jeg har lyst til å legge til at han også viser veldig solid forsvarsspill.

Lagkameratene er også imponert:

– Han er fantastisk god. Det er godt å ha slike kantspillere, sier Christian O’Sullivan.

– Jeg får si som Sander Sagosen har sagt før: Når Magnus hopper inn, er det bare å løpe hjemover, sier målvakten Torbjørn Bergerud.

Sagosen sier dette når vi drar opp sammenligningen med trønderens lagkompis Uwe Gensheimer:

– Det som Magnus har prestert her i VM, er absolutt på høyde med Uwe. Men Uwe har prestert over lang tid. Jøndals toppnivå ligger ikke noe tilbake.

Nå handler alt om å slå Ungarn onsdag, samtidig som Danmark ikke må tape for mye mot Sverige.

– Jeg håper og tror at det ikke blir aktuelt med noe slikt regnestykke. Jeg tror Danmark gjør jobben sin, sier Magnus Jøndal.

– Jeg tror at de vil gi alt på hjemmebane her i Boxen. Jeg tror de klarer det.

Sander Sagosen svarer slik når VG spør om han stoler på Danmark:

– Jeg har ikke noe annet valg!