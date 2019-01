GODE BUSSER: Mikael Appelgren og Andreas Palicka (t.h.) er verdens beste målvaktspar - og spiller sammen både i bundesligaklubben Rhein-Neckar Löwen og på det svenske landslaget. Foto: Bjørn S. Delebekk

Verdens beste målvaktspar skal stoppe Norge

HÅNDBALL 2019-01-21T14:32:35Z

HERNING (VG) Andreas Palicka (32) og Mikael Appelgren (29) utgjør målvaktsparet både i den tyske toppklubben Rhein-Neckar Löwen og det svenske landslaget. Mandag skal de prøve å hindre norsk VM-semifinale.

Publisert: 21.01.19 15:32

– Om Sverige har en fordel på keeperplassen? Det får vi svar på mandag kveld, gliser Appelgren når VG spør.

Han og Palicka har spilt både VM 2017 og EM 2018 sammen, og begge ganger har de vært turneringens beste målvaktspar.

– På klubblaget bor vi på samme rom. Her på landslaget får vi litt fri fra hverandre, og bor sammen med andre spillere, forteller Palicka til VG.

På papiret er de bitre konkurrenter både i Rhein-Neckar Löwen og hos Sverige, men i virkeligheten er de nære venner. Og selvfølgelig kan de bli lei av hverandre.

VG Live: Følg Sverige-Norge fra kl. 18.00. Kampen sendes på TV3.

– Det er jobbigt, svarer Appelgren når vi spør om hvordan det er å være sammen med samme målvaktskollega overalt.

– Neida, vi samarbeider veldig bra, gliser han - og mener at det er en fordel å kjenne hverandre så godt.

Andreas Palicka er enig:

– Vi har samarbeidet de siste tre årene. «Äpplet», som jeg kaller ham, og jeg samarbeider veldig godt. Og vi prøver å forbedre det hele tiden.

– Vi hjelper hverandre, unner hverandre suksess og står opp for hverandre.

Palicka dannet i sin tid keeperpar med franske Thierry Omeyer - da han var verdens beste målvakt. Det forholdet var ikke like hjertelig ...

Men i Rhein-Neckar Löwen står de gjerne annenhver kamp, om ikke noe spesielt skulle inntreffe. Det samme gjelder som regel på det svenske landslaget. Der startet Palicka lørdagens match mot Tunisia, men tok ikke et eneste skudd - og ble erstattet av Appelgren som hadde en god dag og tok over 50 prosent av skuddene. Mye tyder på at Appelgren åpner mot Norge mandag.

I Bundesliga denne sesongen har de vært så å si like gode: Palicka har en redningsprosent på 36,5, Appelgren har 37,1. Dermed er Michael Appelgren best og Palicka fjerde best. Begge de to norske keeperne, Torbjørn Bergerud (Flensburg-Handewitt) og Espen Christensen (Minden), har under 30 prosent i Bundesliga til nå.

Om hva de frykter mest hos Norge, er Appelgren klar:

– Sander Sagosen - men det er jo ikke bare han - det er et fantastisk lag. Kontringene og tempoet.

– Prøver Sverige å spille på samme måte som Norge?

– Ja, jeg føler vel at Danmark, Sverige og Norge spiller ganske likt. Det går på tempo og kontringer.

Og Palicka snakker om det samme:

– Norge er verdens beste lag til å springe. Heter det «springe» på norsk? Med O’Sullivan i spissen. Jeg håper at kneet hans holder, sier Palicka om bundesligakollega David O’Sullivan, som spiller for Magdeburg.

– Sverige har veldig gode målvakter, sier O’Sullivan til VG.

– Jeg har spilt i Sverige noen år, og møter de fleste av disse gutta i Bundesliga. De har et godt kollektiv og er veldig dyktige på systemer.

– Nå er de tilbake som et av de beste lagene i verden igjen.

– Hva betyr at Sverige mangler Jim Gottfridsson?

– Han er en av de beste playmakere som finnes i verden. Han er god for det beste laget i Tyskland. Han styrer vanligvis spillet til Sverige.