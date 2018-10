TRONESKIFTE: Jeanett Kristiansen og Vipers har overtatt tittelen som Norges beste håndballag fra Larvik. Her fra en kamp i våres. Foto: Alf Øystein Støtvig

Håndballekspert: – Vipers har en lang vei til å bli det Larvik var

HÅNDBALL 2018-10-10T14:30:05Z

Vipers har tatt over håndballtronen fra Larvik. Men Bent Svele mener fortsatt at sørlendingene har langt opp til Larviks glansdager.

Publisert: 10.10.18 16:30

– Vipers er Norges desidert beste lag, men de har en lang vei til å bli det Larvik var. Larvik var i «final four» (Champions League-semifinale og -finale) nesten hver sesong, sier Svele på vei til Kristiansand.

Klokken 20.15 i kveld skal han kommentere Vipers-Larvik på TV 2 Sport 2.

Vipers Kristiansand tok serien, cupen og sluttspillet sist sesong. I den nest beste Europa-cupen ble det finaletap med knappest mulig margin mot Craiova .

– Vipers er på rett vei. De har tatt posisjonen i Norge og gjorde det bra i EHF-cupen. Men det nytter ikke å bli sist i Champions League-puljen i år som i fjor. De må ta nye steg og komme seg videre fra puljen, mener Svele.

Larvik mistet mange

Larvik vant Champions League i 2011, mens det ble finaletap i 2013 og 2015. I 2010 og 2012 sa det stopp i semifinalen.

Med unntak av 2003/04-sesongen, da Nordstrand ble seriemestere, vant Larvik eliteserien hvert år fra fra 2000 fram til Vipers’ gull sist sesong.

Til kveldens storoppgjør i Aquarama har ikke Larvik med seg én spiller som var med å vinne trippelen i 2016/17.

– Tine Stange er gravid, mens Linn-Kristin Riegelhuth ikke er tilbake etter at hun fødte. At Larvik ikke har én spiller fra den sesongen føler jeg sier en del om forskjellen mellom klubbene nå, sier Svele.

Slik trener håndballjentene på filming:

Roser Vipers

Vipers har rustet seg opp i flere sesonger og hentet mange profilerte norske spillere. Det har gitt resultater. Denne sesongen har Ole Gustav Gjekstad tatt over laget etter Kenneth Gabrielsen.

– For Vipers’ del gjaldt det å bruke muligheten da Larvik ramlet. Vipers har gjort en veldig god jobb og samlet en god del penger, men det krever mye å hevde seg internasjonalt også.

