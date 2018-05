Lie Hansen byttet ut etter hat-trick: – Men hvorfor faen?

KÖLN (VG) (Nantes-Montpellier 26–32) Han hadde varmet benken i tre hele omganger. Så smalt det noe helt fryktelig fra Espen Lie Hansen (29): Tre mål på bare fire minutter. Men Champions League-finalen endte i skuffelse.

Lie Hansen ble byttet ut igjen drøye 10 minutter etter at han satte inn scoringene. Det skjønner han ingen ting av.

– Hadde jeg vært trener, så hadde jeg ikke byttet ut en spiller som var i flyten. Det er ikke ofte jeg blir irritert over å bli byttet, men hvorfor «faen» ble jeg byttet ut nå, sier Espen Lie Hansen fortsatt forbannet et kvarter etter finaletapet.

– Espen kan ikke vinne kampen alene. Og spillerne rundt ham fungerte ikke like godt. Alle spillere ønsker å spille mer, sier Nantes-trener Thierry Anti til VG før han haster videre til fransk radio.

– Han var god. I går trengte jeg ham ikke. I dag trengte jeg ham. Men han var god, god da han kom inn her, sier Anti.

Nantes var i trøbbel ved pause og trener Thierry Anti gjorde som han antydet i VG før kampen: Han kjørte inn Espen Lie Hansen. Det smalt umiddelbart.

Lie Hansen bombet inn en scoring etter bare noen sekunder, fortsatte med et underarmsskudd utenfor, en ny frosk rett i nota, før drammenseren utlignet til 16–16 på en kontring. Det kokte blant 20.000 i Lanxess Arena.

– Det må være godkjent. Jeg scoret tre mål på fire skudd og vi kom opp på uavgjort. Du må spørre treneren om hvorfor jeg ble byttet ut igjen, sier Hansen.

Montpellier luktet lunta etter fire minutter med Lie Hansen-show og la et helt annet press mot nordmannen. Etter et kvarter var han tilbake på benken. Montpellier lå to mål over og hadde tatt tilbake initiativet i finalen.

– Han sa jeg skulle komme utpå igjen. Men jeg var jo ikke sliten. Jeg spilte ikke semifinalen og hadde mye å komme med, sier Espen Lie Hansen.

Etter åtte minutter på benken var det inn igjen med Espen Lie Hansen. Nantes lå under med to, men etter to stygge feil av toppscorer Kiril Lazarov kjørte Montpellier over Nantes.

Det som hadde vært 24–24 etter 52 minutter ble til 26–32 ved kampslutt. Espen Lie Hansen gjorde også en feilpasning og opplevde et tap omtrent like surt som i VM-finalen for Norge for halvannet år siden. Dermed er Børge Lund fortsatt den eneste mannlige håndballspilleren som har vunnet Champions League. Han tok tittelen med Kiel i 2010.

– Vi surret det bort selv, mener Espen Hansen.

– Vi kunne tatt dette om vi hadde spilt litt mer håndball. Det ble litt mye individuelt opplegg, sier Lie Hansen.

10 av de 16 Montpellier-spillerne som nå står på toppen i håndball-Europa, var med på å tape for Elverum i Champions League forrige sesong. Montpellier vant også Champions league for 15 år siden. Både trener Patrice Canayer og Frankrikes mangeårige venstrekant, Michael Guigou, var også med på triumfen i 2003.

Montpellier tok styringen på finalen de siste 18 minuttene av 1. omgang. Først og fremst på grunn av landslagskeeper Vincent Gerard kom i gang med redningene, men også fordi 21-årige Ludovic Fabgregas spilte stort sammen med playmaker Diego Simonet og strekspiller Mohamed Mamdouh.

– Vi hadde ikke kontroll på tempoet i kampen. Montpellier var det beste laget, sier trener Thierry Anti.

Sander Sagosen og PSG tok bronsen i Champions League. Men det var en mager trøst for trønderen som etter semifinaletapet lørdag «satt fire timer og bare så ut i lufta».

– Det betyr at vi klarer å vise moral å komme tilbake etter et slag i trynet lørdag. Når du står i en slik kulisse som dette er det morsomt å spille uansett om det er om 3. plassen, beskriver han.

Sander Sagosen spilte en god bronsefinale, scoret fem mål, men har ennå ikke vunnet en tittel med sin nye klubb. Den kan komme torsdag. PSG tar seriegull om Chambery Savoie blir slått på hjemmebane.

– Jeg kjenner at jeg det var vært en lang første sesong på dette nivået. Det er er tre kamper til og så er det ferie, sier Sagosen.

Han avslutter 2017/2018-sesongen sammen med Espen Lie Hansen og landslaget. Sveits er Norges motstander i playoff om VM-plass i juni.